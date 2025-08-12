Συνελήφθη 45χρονος στο Ρέθυμνο: Πουλούσε ναρκωτικά με το πρόσωπο του Πούτιν

Στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα για κατοχή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών και πιο συγκεκριμένα χαπιών, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, σε συνεργασία με μονάδες των ΟΠΚΕ, στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, ο 45χρονος άνδρας στο Ρέθυμνο είχε στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, βάζοντας στα χάπια και μία προσωπική «πινελιά» καθώς αναπαριστούσαν τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο 45χρονος συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση των Αρχών, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και αναμένεται να απολογηθεί για τις πράξεις του ενώπιον των δικαστικών Αρχών.