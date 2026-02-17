Συνελήφθη επιβάτης πτήσης προς Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος, παρενοχλούσε συνεπιβάτες και πλήρωμα

Συνελήφθη 57χρονος επιβάτης πτήσης με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, όντας μεθυσμένος, προχώρησε σε παρενόχληση άλλων επιβατών και του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας, όταν υπό την επήρεια μέθης, παρενόχληση σωματικά και λεκτικά άλλους επιβάτες.

Ακόμα, επέδειξε επιθετική συμπεριφορά προς το πλήρωμα, πετώντας τους μπουκάλια με νερό.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.