Συνελήφθη επιβάτης πτήσης προς Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος, παρενοχλούσε συνεπιβάτες και πλήρωμα

Συνελήφθη 57χρονος επιβάτης πτήσης με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, όντας μεθυσμένος, προχώρησε σε παρενόχληση άλλων επιβατών και του πληρώματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας, όταν υπό την επήρεια μέθης, παρενόχληση σωματικά και λεκτικά άλλους επιβάτες.
Ακόμα, επέδειξε επιθετική συμπεριφορά προς το πλήρωμα, πετώντας τους μπουκάλια με νερό.
Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
