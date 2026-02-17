Μενού

Συνελήφθη επιβάτης πτήσης προς Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος, παρενοχλούσε συνεπιβάτες και πλήρωμα

O επιβάτης της πτήσης προς Θεσσαλονίκη, ήταν υπό εμφανή επήρεια μέθης και παρενοχλούσε τόσο τους συνεπιβάτες του όσο και το πλήρωμα, πετώντας μπουκάλια νερού.

Reader symbol
Newsroom
αεροπλάνο
Αεροπλάνο | Shutetrstock
  • Α-
  • Α+

Συνελήφθη 57χρονος επιβάτης πτήσης με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, όντας μεθυσμένος, προχώρησε σε παρενόχληση άλλων επιβατών και του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας, όταν υπό την επήρεια μέθης, παρενόχληση σωματικά και λεκτικά άλλους επιβάτες.

Ακόμα, επέδειξε επιθετική συμπεριφορά προς το πλήρωμα, πετώντας τους μπουκάλια με νερό.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ