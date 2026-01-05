Συνελήφθη 67χρονος που έβαλε τον σκύλο του να τρέχει δεμένος όσο οδηγούσε

Για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συνελήφθη ένας 67χρονος στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, ο οποίος φέρεται να έβαλε τον σκύλο του να τρέχει δεμένος, όσο εκείνος οδηγούσε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, όσο ο άντρας οδηγούσε το αυτοκίνητό του, κρατούσε από το λουρί ένα σκυλί έξω από το όχημα, όσο αυτό πραγματοποιούσε παράλληλα την πορεία του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, ενώ βρίσκεται υπό κράτηση προκειμένου να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Το ζώο, με κηδεμόνα τη σύζυγο του 67χρονου συλληφθέντα, έφερε κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.