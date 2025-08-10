Συνελήφθη άτομο στο Μαρκόπουλο: Έκανε θερμές εργασίες με τροχό κοντά σε δάσος

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθη χθες, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, ένα άτομο στο Μαρκόπουλο, ο οποίος σύμφωνα με την Πυροσβεστική εκτελούσε θερμές εργασίες κοντά σε δάσος, ενώ ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς βρισκόταν στο «5».

Ο ημεδαπός συνελήφθη από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μαρκοπούλου, καθώς εκείνη την ώρα εργαζόταν με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου κοντά σε δάσος.

Στον εργαζόμενο στο Μαρκόπουλο επιβλήθηκε διοικητικό 3.750 ευρώ και θα οδηγηθεί αύριο Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή για να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Μαρκόπουλο: Η ανακοίνωση για τη σύλληψη του εργαζόμενου

«Συνελήφθη χθες 9 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μαρκοπούλου, ημεδαπός, για εκτέλεση θερμών εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου, πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία πέντε (5) «Κατάσταση Συναγερμού».

Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό 3.750€ και θα οδηγηθεί αύριο Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή».