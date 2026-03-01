Συνελήφθη διευθυντής Λυκείου στις Αχαρνές: Τον κατήγγειλε μαθήτρια για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Συνελήφθη ένας διευθυντής λυκείου στις Αχαρνές μετά από καταγγελία ανήλικης μαθήτριας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Όλα φαίνεται να έγιναν κατά τη διάρκεια διαλείμματος σε σχολική μονάδα της περιοχής. Ο 67χρονος και διευθυντής του Λυκείου Αχαρνών, φέρεται να πλησίασε από πίσω μαθήτρια ηλικίας 17 ετών και να την άγγιξε στα οπίσθια, ενώ στη συνέχεια της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο που βρισκόταν στην πίσω τσέπη της, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Η μαθήτρια, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένιωσε έντονο φόβο και ξέσπασε σε κλάματα. Το περιστατικό φέρεται να ανέφερε άμεσα στην υποδιευθύντρια του σχολείου. Ακολούθως, κλήθηκε ο διευθυντής, ο οποίος φέρεται να ζήτησε συγγνώμη.

Η ανήλικη, συνοδευόμενη από τους γονείς της, μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών, όπου και κατήγγειλε την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του διευθυντή και τον οδήγησαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προβεί σε πράξη προσβολής, ισχυριζόμενος πως στόχος του ήταν να αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο «για πλάκα».

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε και ορίστηκε νέα δικάσιμος για τις 10 Μαρτίου 2026.