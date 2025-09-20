Συνελήφθη εφοριακός στην Κατερίνη: Ζήτησε 1.000 ευρώ για να μην κόψει πρόστιμο σε φούρνο

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη υπάλληλος ελεγκτικής Αρχής του Δημοσίου, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση χρηματισμού και συγκεκριμένα για δωροληψία υπαλλήλου, ψευδή βεβαίωση – νόθευση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σύλληψη του υπαλλήλου πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την παραλαβή προσημειωμένου χρηματικού ποσού χιλίων ευρώ, τα οποία είχε απαιτήσει από επαγγελματία επιχείρησης φούρνου, επικαλούμενος την ύπαρξη δήθεν φορολογικού ελέγχου, προκειμένου να ματαιώσει τη διαδικασία για την επιβολή προστίμου.

Πέραν του προσημειωμένου ποσού, το οποίο μάλιστα κατά την αστυνομική επιχείρηση ο κατηγορούμενος απέρριψε, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε όχημα και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά δύο υπηρεσιακές στρογγυλές σφραγίδες, καθώς και μία ξιφολόγχη. Μάλιστα, από την εξέλιξη της προανάκρισης, προέκυψε ότι, ο ανωτέρω υπάλληλος, δεν συμμετέχει σε ελέγχους της Υπηρεσίας του τουλάχιστον την τελευταία τριετία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.