Συνελήφθη Ειδικός Φρουρός για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθη την Παρασκευή, (28/8) στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, Ειδικός Φρουρός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας ο κατηγορούμενος ακολούθησε ανήλικη με το όχημά του και προέβη σε πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.