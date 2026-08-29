Συνελήφθη Ειδικός Φρουρός για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθη την Παρασκευή, (28/8) στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, Ειδικός Φρουρός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας ο κατηγορούμενος ακολούθησε ανήλικη με το όχημά του και προέβη σε πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος της.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.
- Tο ιστορικό στέκι του Άσιμου βρίσκεται σε ένα πολυσύχναστο σημείο του κέντρου
- 4 εκρηκτικές σταρ του Baywatch που έχουν ανοίξει OnlyFans
- Πέγκυ Τρικαλιώτη: «Πήγα σπίτι μου και έκλαιγα - Είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να φτιάξει αυτή η κοινωνία»
- «Αυθεντική ομορφιά»: Οι φωτογραφίες της Ανθής Σαλαγκούδη στο ηλιοβασίλεμα πλάι στο κύμα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.