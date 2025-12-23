Συνελήφθη εκτελεστής της συμμορίας του «Έντικ»: Ο «φονιάς φονιάδων» που κυνηγούσε τη Greek Mafia

Μετά από μαζική επιχείρηση του ελληνικού FBI, συνελήφθη ένας κορυφαίος καταζητούμενος, 35χρονος εκτελεστής που δρούσε για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης του επονομαζόμενου «Έντικ».

Ο εν λόγω έχει κατηγορηθεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο της οποίας τελέστηκαν ανθρωποκτονίες, μεταξύ άλλων μελών της Greek Mafia, στα Σκούρτα Βοιωτίας, στον Κορυδαλλό Αττικής, στην περιοχή Σβορώνου Πιερίας.

Για τις ανωτέρω πράξεις καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης τριάντα πέντε 35 ετών και σε χρηματική ποινή τριάντα εννέα χιλιάδων (39.000) ευρώ.

Τι είχε πάνω του το «πρωτοπαλίκαρο» του Έντικ

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης αποδίδεται και η ανθρωποκτονία του Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο Αττικής, για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ανωτέρω.

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίσθηκε χθες, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια Θορικού και συνελήφθη, 35χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία, εμπρησμό, υφαίρεση, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε σε βάρος του εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του ανωτέρω σε οικία στα Καλύβια Αττικής, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο επιχείρησης με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και της Ε.Κ.Α.Μ..

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ανωτέρω οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρας με 14 φυσίγγια,

διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας,

άδεια ικανότητας οδήγησης,

τραπεζική κάρτα σε στοιχεία τρίτου ατόμου,

μαχαίρι,

5 κινητά τηλέφωνα και

250 ευρώ.