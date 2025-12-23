Στην κυκλοφορία δόθηκε η Εθνική Οδός στα Μάλγαρα: Οι αγρότες ανοίγουν τα μπλόκα για τις γιορτές

Η ΕΛΑΣ άνοιξε τελικά τα Μάλγαρα, αφότου οι αγρότες του μπλόκου παρέταξαν τα τρακτέρ τους στα πλαϊνά, απελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της απόφασης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στην κυκλοφορία δόθηκε το ρεύμα προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων, όπου αγρότες έχουν στήσει μπλόκο από την 1η Δεκεμβρίου.

Πάντως, νωρίτερα η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι η Τροχαία δεν μπορεί να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων, ακόμη και βαρέων, στις εθνικές οδούς όταν υπάρχουν τρακτέρ στο οδόστρωμα, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στα Μάλγαρα

Η Τροχαία ανακοίνωσε ότι, στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ (διόδια Μαλγάρων), στο ρεύμα πορείας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ στο ρεύμα πορείας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία διεξάγεται από τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και κλιμάκιο της Εγνατίας Οδού για την αποκάθαρση του οδοστρώματος, αλλά και η Διευθύντρια της Τροχαίας Θεσσαλονίκης για επί τόπου έλεγχο.

Αφού ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του οδοστρώματος, οι δύο λωρίδες δόθηκαν στην κυκλοφορία και ήδη τα πρώτα οχήματα διέρχονται κανονικά από το σημείο στο ρεύμα προς την Αθήνα.

Μητσοτάκης για μπλόκα αγροτών: «Δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς - Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο»

Νωρίτερα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα μπλόκα των αγροτών επισήμανε ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς», σημειώνοντας ότι «είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο».

«Τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση οποιουδήποτε δρόμου τον έχει η Τροχαία και η οδική ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: «Η κυβέρνηση κρατά κλειστούς τους δρόμους και ταλαιπωρεί τον λαό»

Στην ανακοίνωσή της, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, αναφερόμενη στο άνοιγμα των μπλόκων την περίοδο των γιορτών αναφέρει:

«ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΡΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ!

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καταγγέλλει την κυβέρνηση για τη συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας του λαού και συκοφάντησης του αγώνα μας. Με εντολή του Μαξίμου, η Αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό».

Την ίδια τακτική ακολούθησε και σήμερα στην μεγάλη κινητοποίηση του Μπλόκου Νίκαιας, με την συμμετοχή του μπλόκου Ε – 65 Καρδίτσας και Λόγγου Τρικάλων, στα Τέμπη παρά την διαβεβαίωση και απόφαση του Μπλόκου να επιτρέψει την διέλευση των Ι.Χ και Λεωφορείων από την ΠΑΘΕ.

Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό αλλά παρέκαμψε την κυκλοφορία μέσω Κατερίνης-Ελασσόνας σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων. Ενώ στην κοιλάδα των Τεμπών το μπλόκο Πυργετού είχε τρακτέρ στον δρόμο συμμετέχοντας στην κινητοποίηση αλλά επιτρέποντας την διέλευση των Ι.Χ, η αστυνομία με άνωθεν εντολή έκανε παράκαμψη χιλιομέτρων στην Ραψάνη μέσα από χωματόδρομο.

Είναι πρόκληση να βάζουν τους οδηγούς να πληρώνουν κανονικά διόδια και λίγα μέτρα μετά να τους πετάνε έξω στον παράδρομο (όπως πχ συμβαίνει στην Τραγάνα)! Η κυβέρνηση διασφαλίζει τα κέρδη των εταιρειών διοδίων, ενώ την ίδια στιγμή στέλνει τον κόσμο σε παρακάμψεις δεκάδων χιλιομέτρων.

Ενώ τις προηγούμενες ημέρες εμείς οι αγρότες δείξαμε την αλληλεγγύη μας ανοίγοντας τις μπάρες των διοδίων, η κυβέρνηση απαντά με αποκλεισμούς δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μπλόκα μας για να κινητοποιήσει τον κοινωνικό “αυτοματισμό”.

Υπάρχει λύση και η κυβέρνηση την αγνοεί: Μέσω της Αστυνομίας θα μπορούσε, σε συνεννόηση με τις επιτροπές των μπλόκων, να εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσα από τα σημεία της διαμαρτυρίας.

Αντί όμως για συνεννόηση, η κυβέρνηση επιλέγει τον αυταρχισμό.

Αντί για ασφάλεια, επιλέγει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς σε όσο πιο δύσκολες διαδρομές για να στρέψει την κοινωνία εναντίον μας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Να σταματήσει η είσπραξη διοδίων σε όλο το δίκτυο. Δεν θα πληρώνει ο λαός τον εργολάβο για δρόμους που η κυβέρνηση κλείνει με το έτσι θέλω. Να σταματήσουν οι εκτροπές που στόχο έχουν μόνο τον κοινωνικό αυτοματισμό. Η κυβέρνηση και η αστυνομία να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα τις επόμενες ημέρες ώστε να διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία του λαού μέσα από το εθνικό δίκτυο.

Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι μας ικανοποίησε αιτήματα, όμως οι υποσχέσεις της απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα και τις ανάγκες μας. Παράλληλα, επιχειρεί να σπιλώσει τον αγώνα μας, πετώντας λάσπη σε όποιον δεν υποκύπτει στους σχεδιασμούς της. Απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής μας τώρα, για να μείνουμε στα χωράφια μας και να έχει ο λαός φθηνά τρόφιμα.

Η επιβίωση της υπαίθρου απαιτεί λύσεις, όχι επικοινωνιακά τερτίπια.

Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά όλο τον λαό.

Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους – τα μπλόκα ανοίγουν τον δρόμο για την επιβίωση.

Η Γραμματεία της ΠΕΜ».