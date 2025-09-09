Νέα δεδομένα έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη καθώς φέρεται να λάμβανε φακελάκια αστρονομικών ποσών.

Όπως μεταφέρει το MEGA, τη διερεύνηση και τη σύλληψή του πραγματοποίησαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛΑΣ, αφού διαπίστωσαν πως ο «μεγαλογιατρός» λάμβανε φακελάκια 3.000 έως και 5.000 ευρώ για τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με το OPEN.

Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς φέρεται να ζητούσε τα ογκώδη ποσά για να παρακολουθεί και να προσέχει τους ασθενείς που χειρουργούσε ο ίδιος, μετά τις επεμβάσεις.

Καρατομήθηκε ο διευθυντής του Ιπποκράτειου - Πώς τον ξεσκέπασαν

Πρόκειται για πολύ γνωστό καρδιοχειρουργό, στον οποίο οδηγήθηκαν οι αρχές έπειτα από καταγγελία που έγινε στο τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε υπέρογκα ποσά από ασθενείς, που έφταναν ακόμα και τις 5.000 ευρώ, και αυτά ούτε καν για να τους χειρουργεί, αλλά απλά για να τους επιτηρεί στη μεταχειρουργική διαδικασία.

Περαιτέρω στοιχεία αναμένονται από τους «Αδιάφθορους», ενώ μέχρι τώρα έχει γίνει γνωστό πως διαθέτουν στιβαρά στοιχεία για τη σύλληψη και την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του διευθυντή, που σε πρώτο χρόνο έχει παυθεί από τα καθήκοντά του.