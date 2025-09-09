Τροχαίο με γόνο γνωστού επιχειρηματία: «Παιδιά είναι, φοβήθηκαν», λέει συγγενής του ενός 20χρονου

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο 20χρονοι, ο ένας εξ αυτών γιος γνωστού επιχειρηματία, έπειτα από όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της Κυριακής στη λεωφόρο Κηφισού με επεισοδιακή καταδίωξη.

Οι δυο νεαροί οδηγούσαν κάνοντας κόντρες με ακριβά αυτοκίνητα, και δεν σταμάτησαν στο σήμα αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η καταδίωξη. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο 20χρονος εμβόλισε αστυνομικό, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα στο πόδι.

Τα οχήματα των δύο νεαρών ακινητοποιήθηκαν στο Περιστέρι. Την ώρα που οι άνδρες της αστυνομίας προσπάθησαν να τα πλησιάσουν, ο ένας εξ αυτών παρέσυρε και εκσφενδόνισε τον αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Συγγενής για την καταδίωξη: «Φοβήθηκαν, παιδιά είναι»

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του 20χρονου που διέφυγε εντοπίστηκαν: ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 7 αμπούλες αερίου, μεταλλικό κυτίο με σφαιρίδια και το όχημα του δράστη.

Συγγενής του 20χρονου που οδηγούσε το Ford Fiesta, δηλαδή όχι το όχημα που χτύπησε τον αστυνομικό, είπε στο ΣΚΑΙ: «Το παιδί έτρεχε εκεί σε έναν δρόμο μαζί με τον φίλο του και μετά φοβήθηκε γιατί κατέβηκαν κάτω οι ασφαλίτες και έφυγε. Κατεβήκανε κάτω οι Εκβιαστών με τα όπλα.

20 χρονών παιδιά είναι. Συμφωνώ ότι το άλλο παιδί χτύπησε αστυνομικό γιατί φοβήθηκε, αλλά 20 χρονών παιδιά είναι. Τα κορίτσια που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο φοβήθηκαν ότι θα τους απαγάγουν, ότι θα τους ληστέψουν».

«Ο αστυνομικός έχει πάθει κάταγμα στο πόδι του, αλλά σκεφτείτε ότι σε 20 χρονών παιδιά, κατέβηκαν κάτω με τα όπλα», πρόσθεσε

Όσο για τους γονείς του πλούσιου γόνου που παρέσυρε τον αστυνομικό και συνελήφθη, φέρονται να είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ο πατέρας του δήλωσε πως δεν μπορεί να μιλήσει, λόγω της αγωνίας του για το τι θα συμβεί.