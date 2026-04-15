Συνελήφθη γιατρός που έδινε παράνομες συνταγές στην πιάτσα της Ομόνοιας

Στα δίχτυα των αρχών έπεσε ένας 51χρονος ιατρός στην καρδιά της Αθήνας, ο οποίος αντί να προσφέρει ίαση, φέρεται να τροφοδοτούσε συστηματικά τη μαύρη αγορά των εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 13ης Απριλίου στην περιοχή της Ομόνοιας, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών και του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες για την παράνομη δραστηριότητα του γιατρού, έθεσαν τον κατηγορούμενο υπό επιτήρηση. Ο 51χρονος εντοπίστηκε να κινείται πεζός και να προσεγγίζει άλλο άτομο για την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

Σε έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 21 ιατρικές συνταγές για ναρκωτικά δισκία, τις οποίες είχε εκδώσει ο ίδιος.

Ο ιατρός εκμεταλλευόταν την επιστημονική του ιδιότητα για να συνταγογραφεί βαριά σκευάσματα, τα οποία στη συνέχεια διέθετε έναντι χρηματικού αντιτίμου σε τοξικοεξαρτημένα άτομα στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει πλέον κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.