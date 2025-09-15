Συνελήφθη οδηγός ΚΤΕΛ στη Δράμα: Άφησε μαθητές στη μέση του «πουθενά»

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησαν γονείς, για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές Αρχές να συλλαμβάνουν έναν οδηγό ΚΤΕΛ στη Δράμα, καθώς φέρεται να εγκατέλειψε τρεις μαθητές σε μη κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με το Open, το περιστατικό στη Δράμα καταγράφηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν ο οδηγός του λεωφορείου αποβίβασε τρεις μαθητές σε μη κατοικημένη περιοχή, μέσα σε χωράφια, με την αιτιολογία ότι το μέσο ήταν υπεράριθμο.

Όπως έγινε γνωστό από την καταγγελία, τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο τους και βρέθηκαν ξαφνικά εκτεθειμένα, χωρίς καμία ασφάλεια, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς τους. Οι οικογένειες, οργισμένες για το συμβάν, κατέθεσαν μήνυση κατά του οδηγού.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του τοπικού ΚΤΕΛ υπερασπίστηκε τον οδηγό, υποστηρίζοντας ότι «έπραξε σωστά, γιατί οι μαθητές ήταν όρθιοι», ενώ πρόσθεσε ότι δεν έπρεπε να επιτραπεί η μεταφορά τους κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Ο οδηγός συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (13/9), ενώ η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Δράμας για περαιτέρω διερεύνηση.