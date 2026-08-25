Οδηγός ταξί συνελήφθη στην Αθήνα από αστυνομικούς, έπειτα από καταγγελία τουριστών οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τους χρέωσε 600 ευρώ την κούρσα από το αεροδρόμιο προς το κέντρο.
Μάλιστα, φέρεται να απείλησε τα μέλη της οικογένειας όταν έφτασαν στον προορισμό, και δήλωσε ότι δεν θα τους δώσει τις αποσκευές τους αν δεν αποσπάσει το εξωφρενικό ποσό.
Ο ίδιος, μετά την καταγγελία των τουριστών, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο Ανακριτή.
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