Συνελήφθη στην Ελλάδα στις 3 Νοεμβρίου ο βασικός ύποπτος για το κακόβουλο λογισμικό VenomRAT, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης «Endgame» της Europol που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Eurojust και την ΕΛΑΣ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Europol, μεταξύ 10 και 13 Νοεμβρίου 2025, διεξήηχθη η τελευταία φάση της επιχείρησης Endgame από τα κεντρικά γραφεία της Europol στη Χάγη.

Οι ενέργειες στόχευαν το Rhadamanthys, ένα από τα μεγαλύτερα λογισμικά κλοπής πληροφοριών, καθώς και τα Trojan, VenomRAT και botnet Elysium, τα οποία διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στο διεθνές έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Ο κύριος ύποπτος για το VenomRAT συνελήφθη επίσης στην Ελλάδα στις 3 Νοεμβρίου 2025.

Το δίκτυο που εξαρθρώθηκε ήταν υπεύθυνο για τη μόλυνση εκατοντάδων χιλιάδων χρηστών σε όλο τον κόσμο με κακόβουλο λογισμικό.

Οι συντονισμένες ενέργειες οδήγησαν σε:

1 σύλληψη στην Ελλάδα

στην Ελλάδα 11 έρευνες σε διάφορες τοποθεσίες (1 στη Γερμανία, 1 στην Ελλάδα και 9 στις Κάτω Χώρες)

Πάνω από 1.025 διακομιστές που καταργήθηκαν ή διακόπηκαν σε όλο τον κόσμο

20 κατασχέσεις domains

Το Endgame δεν τελειώνει εδώ – σκεφτείτε την επόμενη κίνησή μας

Το δίκτυο κακόβουλου λογισμικού που εξαρθρώθηκε αποτελείτο από εκατοντάδες χιλιάδες μολυσμένους υπολογιστές που περιείχαν αρκετά εκατομμύρια κλεμμένα διαπιστευτήρια. Πολλά από τα θύματα δεν γνώριζαν ότι τα συστήματά τους είχαν μολυνθεί.

Ο κύριος ύποπτος πίσω από την κλοπή πληροφοριών είχε πρόσβαση σε πάνω από 100 000 πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που ανήκαν στα θύματα, με πιθανή αξία εκατομμυρίων ευρώ.