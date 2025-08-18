Συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» άνδρας που είχε καταπιεί 100 συσκευασίες κοκαΐνης

Στα χέρια της Δίωξης Ναρκωτικών βρίσκεται ένας 37χρονος Βραζιλιάνος, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (18/08) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς μετέφερε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης με τη μέθοδο της κατάποσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς αφίχθη στην Αθήνα με πτήση από το Παρίσι και εντοπίστηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα, με τη μέθοδο του «profiling».

Κατά τον ιατρικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε καταπιεί περίπου 100 αυτοσχέδιες ωοειδείς συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 1.120 γραμμαρίων. Ο 37χρονος απέβαλε τις συσκευασίες σταδιακά με φυσικό τρόπο, ενώ συνελήφθη με την κατηγορία της εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, 37χρονος αλλοδαπός, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κοκαΐνης στην ελληνική επικράτεια, μέσω αεροπορικών οδών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών, κατόπιν στοχευμένων αστυνομικών ενεργειών και ανάλυσης προφίλ («profiling»), εντοπίσθηκε ο 37χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση.

Πιο αναλυτικά, ο κατηγορούμενος, αφιχθείς αεροπορικώς από το εξωτερικό, διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί στην κατάποση -100- αυτοσχέδιων ωοειδών συσκευασιών, αεροστεγώς περιτυλιγμένες με νάιλον ταινία, που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους -1.120- γραμμαρίων.

Η ανωτέρω ποσότητα κατασχέθηκε, αφού ο κατηγορούμενος την απέβαλε σταδιακά με φυσικό τρόπο, ενώ από την περαιτέρω έρευνα βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των -700- ευρώ.

Οι συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.