Συνελήφθησαν δύο άτομα για κατοχή 480 πλαστών έργων τέχνης - Βρέθηκαν όπλα στο σπίτι του ενός

Συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 42 και 57 ετών που κατηγορούνται ότι είχαν στη κατοχή τους πάνω απί 480 πλαστούς πίνακες ζωγραφικής, ανάμεσα τους και έργα γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη.

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης 25 Νοεμβρίου 2025 και εις βάρος των κατηγορουμένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για δοσοληψία πλήθους πλαστών πινάκων ζωγραφικής ενώ στον 57χρονο και για παραβίαση του νόμου περί όπλων.

Τα πλαστά έργα τέχνης | ΕΛΑΣ

Μετά από ερευνα που διενεργήθηκε στις οικίες και σε άλλους χώρους σε επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· -481- έργα τέχνης – πίνακες ζωγραφικής,

· -2- έγγραφα – πιστοποιητικά γνησιότητας,

· -4- πιστόλια και -6- γεμιστήρες,

· -370- φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,

· -5- θήκες πιστολιών,

· -2- κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Τα όπλα που κατασχέθηκαν | ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, τα έργα που βρέθηκαν στη κατοχή τους ήταν κατά πλειονότητα πλαστά. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.