Συνέντευξη Τύπου στις 19/06 στον ΔΣΑ για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο

Συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσουν οι δικηγόροι του Μαροκινού επιζώντα στην οποία θα παρουσιάσουν νέα στοιχεία για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με το πολύνεκρο Ναυάγιο στη Χίο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δελτίο τύπου:

«Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Μαροκινού επιζώντα που κατηγορείται για διακίνηση μεταναστών και πρόκληση του ναυαγίου της Χίου σας προσκαλούν την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώρα 14:00, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, Ακαδημίας 60, σε ενημερωτική συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του πολύνεκρου εγκλήματος, με θύματα 15 πρόσφυγες, ανάμεσά τους έγκυες και ανήλικα.

Έπειτα από τέσσερις και πλέον μήνες αδιάκοπης εργασίας, είμαστε πλέον σε θέση να παρουσιάσουμε αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία ανατρέπουν το αφήγημα του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., που ήθελε την προσφυγική λέμβο με τους 40 πρόσφυγες και μετανάστες να «εμβολίζει» το σκάφος του Λιμενικού, αλλά και τον Μαροκινό επιζώντα να είναι διακινητής.

Σκάφος Λιμενικού | EUROKINISSI/ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Με τη βοήθεια του εν αποστρατεία Ναυάρχου του Λιμενικού Σώματος, Νικόλαου Σπανού, έγκριτου πραγματογνώμονα Ναυτιλίας στο Πρωτοδικείο Πειραιά, ο οποίος έχει διοριστεί ως Τεχνικός Σύμβουλος στην υπόθεση, και του ενός εκ των βοηθών Τεχνικού Συμβούλου, Φοίβου Συμεωνίδη, πρόκειται να παρουσιαστούν στον Τύπο τεκμηριωμένα ευρήματα που προέκυψαν από την εξέταση του εμπλεκόμενου λιμενικού σκάφους ΠΛΣ 1077, αλλά και του τόπου του εγκλήματος, τα οποία ρίχνουν φως στο τι πραγματικά συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 3ης Φεβρουαρίου 2026, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της παραλίας Μυρσινιδίου, μόλις 1 μίλι από τις ανατολικές ακτές της Χίου.

Ο εντολέας μας, σαν να μην έφτανε το ότι γλίτωσε από τύχη τη ζωή του από μία ξεκάθαρη απόπειρα επαναπροώθησης, ότι αποτελεί ακόμη ένα θύμα της πολιτικής των «μηδενικών αφίξεων» Ελλάδας και ΕΕ, ότι διαπομπεύθηκε και στοχοποιήθηκε προσωπικά ως «διακινητής» από θεσμικά πρόσωπα και ΜΜΕ, συνεχίζει να οχλείται με τρόπους και μέσα που θα αποκαλύψουμε στην επικείμενη συνέντευξη Τύπου.

Το έγκλημα της Χίου δεν είναι μεμονωμένο γεγονός, προϊόν ατομικής απροσεξίας ή περιστασιακών συνθηκών, αλλά ένα ακόμη τραγικό αποτέλεσμα της συνοριακής πολιτικής της Ελλάδας και της ΕΕ, την οποία και θα περιγράψει ο διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος.

Το έγκλημα της Χίου έρχεται να προστεθεί στη μαύρη λίστα των τελευταίων ετών. Μόλις χθες συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από το έγκλημα της Πύλου, όπου δολοφονήθηκαν 650 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται ακόμα στον πάτο της Μεσογείου.

Όπως τότε, έτσι και τώρα, κρίσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν τις ευθύνες και τις συνθήκες της σύγκρουσης απουσιάζουν ή δεν καταγράφηκαν. Οι κάμερες του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού για ακόμη μία φορά δεν λειτουργούσαν τη στιγμή του συμβάντος, επαναλαμβάνοντας ένα μοτίβο «τεχνικών προβλημάτων» που εμφανίζεται συστηματικά σε τέτοια περιστατικά.

Ταυτόχρονα, ακολουθήθηκε για ακόμη μία φορά η πάγια τακτική της ποινικοποίησης των ίδιων των επιζώντων, μια διαδικασία που συνεχίζει να επαναλαμβάνεται στο Αιγαίο, γεμίζοντας τις ελληνικές φυλακές με αιτούντες άσυλο.

Προσκαλούμε όλα τα μέσα ενημέρωσης της χώρας να παραστούν και να καλύψουν τη συνέντευξη Τύπου, καθώς η παρουσία τους κρίνεται καθοριστική για την πλήρη ενημέρωση της κοινής γνώμης και την αποκατάσταση της αλήθειας γύρω από την υπόθεση».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Μαροκινού επιζώντα,

Αλέξης Γεωργούλης

Δημήτρης Χούλης

Πληροφορίες Συνέντευξης Τύπου

Θέμα: Πολύνεκρο Ναυάγιο της Χίου – Όλες οι εξελίξεις

Ημερομηνία: Παρασκευή, 19/06/2026

Ώρα Προσέλευσης: 13:45

Ώρα Έναρξης: 14:00

Τοποθεσία: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ)

Συμμετέχοντες

• Αλέξανδρος Γεωργούλης – Δικηγόρος, συνήγορος του Μαροκινού επιζώντα

• Δημήτρης Χούλης – Δικηγόρος, HRLP, συνήγορος του Μαροκινού επιζώντα

• Νικόλαος Σπανός – ε.α. Ναύαρχος Λ.Σ., Τεχνικός Σύμβουλος της υπόθεσης

• Φοίβος Συμεωνίδης – Βοηθός Τεχνικού Συμβούλου

• Ιάσονας Αποστολόπουλος – Διασώστης

Συντονισμός:

• Νεκταρία Ψαράκη, Δημοσιογράφος, The Press Project

H Συνέντευξη Τύπου θα μεταδοθεί LIVE από το Omnia TV.