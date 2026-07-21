Σύννεφα mammatus: Το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο που εμφανίστηκε στον ουρανό της Κομοτηνής

Από τα ιδιαίτερα σύννεφα mammatus «γέμισε» χθες (20/07) ο ουρανός της Κομοτηνής, με τους κατοίκους να απολαμβάνουν ένα εντυπωσιακό αλλά και σπάνιο φαινόμενο.



Τα σύννεφα mammatus είναι ένας μοναδικός σχηματισμός που θυμίζει «σακούλες» ή ανάποδα εξογκώματα που κρέμονται από τη βάση των συννέφων.



Η ονομασία τους προέρχεται από τη λατινική λέξη mamma (που σημαίνει μαστός) λόγω του χαρακτηριστικού τους σχήματος. Το φαινόμενο αυτό δημιουργείται συνήθως όταν θερμός και υγρός αέρας αναμειγνύεται με ψυχρότερες αέριες μάζες, οδηγώντας σε ανοδικά και καθοδικάρεύματα αέρα.



Αν και το σχήμα τους είναι καθηλωτικό και προσφέρει ένα μοναδικό φωτογραφικό θέαμα, τα σύννεφα mammatus συνδέονται συχνά με έντονη ασταθή ατμόσφαιρα.



Εμφανίζονται συνήθως κοντά σε ισχυρές καταιγίδες και αποτελούν προμήνυμα ή απομεινάρι έντονων καιρικών φαινομένων, όπως ισχυρών βροχοπτώσεων, χαλαζοπτώσεων ή δυνατών ανέμων.



Χθες το απόγευμα, οι αποχρώσεις του ηλιοβασιλέματος σε συνδυασμό με το ανάγλυφο σχήμα των συννέφων δημιούργησαν ένα σχεδόν απόκοσμο, αλλά παράλληλα μαγευτικό σκηνικό πάνω από την Κομοτηνή. Ο φωτογραφικός φακός των κατοίκων της περιοχής πήρε φωτιά, με τις εικόνες του μοναδικού αυτού φαινομένου να κατακλύζουν γρήγορα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.