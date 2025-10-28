Η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα σηματοδοτεί την κορύφωση των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Παράλληλα, παρελάσεις πραγματοποιούνται σε Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται η στρατιωτική παρέλαση παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια.
Οι εκδηλώσεις φέτος αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς λειτουργούν ως δοκιμασία για την κυβέρνηση.
Ισχυρά μέτρα ασφαλείας στο Σύνταγμα
Από νωρίς το πρωί, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του χώρου. Κλούβες, κιγκλιδώματα και ισχυρή παρουσία ανδρών και γυναικών της ΕΛ.ΑΣ. διασφαλίζουν ότι κανείς δεν θα πλησιάσει στο σημείο όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων.
Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει αυξημένη επιτήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέλασης, με στόχο την αποφυγή επεισοδίων.
Οι φετινές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση επιμένει στην ανάγκη προστασίας του Μνημείου, ενώ η αντιπολίτευση καταγγέλλει περιορισμό ελευθεριών. Έτσι, η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα δεν αποτελεί μόνο μια στιγμή εθνικής μνήμης, αλλά και ένα πεδίο πολιτικής δοκιμασίας, με φόντο τις πληγές που άφησε η τραγωδία των Τεμπών και τις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση σε πολλαπλά μέτωπα.
Εικόνες από το Σύνταγμα
28η Οκτωβρίου: Η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Η μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα
Πολιτική πόλωση και εθνική μνήμη
