Συρμός του μετρό σταμάτησε στο Μοναστηράκι γιατί έβγαζε καπνούς και εκκενώθηκε.

Όλοι οι επιβάτες κατέβηκαν και κινήθηκαν προς τις σκάλες για να ανέβουν στην αποβάθρα του σταθμού.

Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ έχουν τεθεί από το βράδυ της Τρίτης (11/11), οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό, με τρεις σταθμούς να κλείνουν πλέον νωρίτερα τα βράδια, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες συντήρησης του δικτύου.



Συγκεκριμένα, οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» έκλεισαν από τις 21:40 χθες. Το ωράριο αυτό (κλείσιμο στις 21:40) θα ισχύει από Κυριακή έως Πέμπτη και οι ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως και τις 12 Δεκεμβρίου.



Οι αλλαγές αυτές οφείλονται στην έναρξη τεχνικών εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών στο τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος».

Μετρό: Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών (Κυριακή έως Πέμπτη, μετά τις 21:40), η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 «Ανθούπολη – Ελληνικό» διεξάγεται σε δύο ξεχωριστά τμήματα:

«Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος»

«Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ»

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα όπου διεκόπη η κυκλοφορία, ο ΟΑΣΑ δρομολόγησε την προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος».

Η γραμμή αυτή εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη», με αφετηρία και τέρμα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» (επί της Λεωφόρου Συγγρού, δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης).