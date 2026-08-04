Σύρος: Σήμερα η απόφαση για προφυλάκιση ή μη του 41χρονου - Ερωτήματα από την οικογένεια της 42χρονης

Ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου θα βρεθεί σήμερα, Τρίτη (04/08), ο 41χρονος ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας, ο οποίος είναι σε κατ΄οίκον περιορισμό, θα καταθέσει δεύτερο υπόμνημα για την υπόθεσή του.

Εισαγγελέας και ανακριτής αναμένεται να αποφασίσουν αν θα συνεχίσει η κράτηση σε σπίτι που έχουν ορίσει ή εάν θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Ο ίδιος επιμένει πως ήταν σε νόμιμη άμυνα και ήθελε να γλιτώσει τη σύζυγό του από την 42χρονη.

Τα ερωτήματα της οικογένειας του θύματος

Η οικογένεια της γυναίκας, σε υπόμνημά της, θέτει ερωτήματα ως προς τις συνθήκες του θανάτου της.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, επιμένει ότι ο 41χρονος είπε άλλα στην αναπαράσταση του εγκλήματος και άλλα στην απολογία του στις Αρχές.

Επίσης, διερωτάται γιατί, από τα πλάνα που έχουν κυκλοφορήσει από την έξοδο της γυναίκας από το σπίτι, φαίνεται τόσο ευλύγιστη, ενώ, κατά την απολογία του, ο άνδρας, δήλωσε ότι την είχε ήδη μαχαιρώσει.

Όσον αφορά στο μαχαίρι που κρατούσε η διασώστρια, ρωτούν αν τους απείλησε ή τους είπε κάτι για ληστεία.

Τι λέει ο πρώην σύζυγος της 42χρονης

Ο πρώην σύζυγος της 42χρονης, παράλληλα, μέσω του ίδιου μέσου, έκρινε πως κάποιο λόγο θα είχε που πήγε στο σπίτι.

«Αν δεν έπεφτε κάποιο τηλέφωνο, κάποια απειλή, κάτι κάτι κάτι, δεν υπήρχε περίπτωση να πάει εκεί» είπε και συμπλήρωσε:

«Υπάρχει περίπτωση να στη δώσει έτσι ξαφνικά έτσι και να πεις ότι πάνω να του κάνω κακό, να του κάνω κάτι. Πρέπει κάτι να γίνει και να σου γυρίσει το μυαλό. Άμα σου γυρίσει το μυαλό μετά από εκεί...»