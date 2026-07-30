Τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να γίνουν στην 42χρονη γυναίκα, που έπεσε νεκρή στη Σύρο μετά από την εισβολή της στο σπίτι ζευγαριού. Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, παράλληλα, ενημέρωσε για το ένα στοιχείο που ενώνει τις δύο πλευρές, σύμφωνα με την έως τώρα έρευνα.

Η υπόθεση της Σύρου αναζητά ακόμα τη λύση της, καθώς από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μπορεί να απαντηθεί το κρίσιμο ερώτημα του γιατί πήγε η γυναίκα στο σπίτι, κρατώντας μαχαίρι και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της.

Η «συγγνώμη» της 42χρονης

Αφότου δέχθηκε το μοιραίο χτύπημα στον θώρακα, η γυναίκα φαίνεται να ψέλλισε τη λέξη «συγγνώμη» στον 41χρονο κατηγορούμενο. Στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της και πέθανε λίγο αργότερα, κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Η κα Δημογλίδου, σε συνέντευξή της στο OPEN στάθηκε στην εντολή για «δύο αναπαραστάσεις στο σημείο, για να ξεκαθαριστούν κάποια ερωτήματα».

Σημειώνεται πως η πρώτη έγινε το περασμένο Σάββατο και κατά τη διάρκεια της ο 41χρονος και η σύζυγός του δεν φαίνεται να υπέπεσαν σε κάποια αντίφαση.

«Εξετάζεται αναλυτικά το υλικό» σημείωσε η ίδια, αλλά επεσήμανε πως τα βίντεο δείχνουν έναν άνθρωπο «που πήγε στην οικία με σκοπό τη ληστεία», ωστόσο η ίδια δεν είναι ξαναπασχολήσει τις Αρχές.

«Πριν από μερικές μέρες είχε γίνει άλλη μία διάρρηξη στο σπίτι και το ζευγάρι είχε πάρει μέτρα. Είχε βάλει κάμερα γιαυτό έχουμε τα πλάνα» είπε σε άλλο σημείο.

Έκρινε πως από την έρευνα στα κινητά όλων των εμπλεκομένων μπορεί να προκύψει κάποιο στοιχείο που να εξηγεί το κίνητρο του περιστατικού. «Όταν ένας άνθρωπος φτάνει οπλισμένος και με καλυμμένα χαρακτηριστικά, προφανώς πάει για κάτι παράνομο» σχολίασε.

Το στοιχείο που ενώνει τις δύο πλευρές

Σύμφωνα με την κα Δημογλίδου από την έως τώρα έρευνα έχει βρεθεί μόνο ένα σημείο που να συνδέει τις δύο πλευρές: γνωρίζονταν τα παιδιά τους.

Ωστόσο, όπως τόνισε, οι ενήλικες δεν είχαν φιλικές ή άλλες σχέσεις. «Δεν προκύπτει άλλη σχέση μεταξύ τους. (...) «Δεν μας έχει αναφερθεί τίποτα για το παρελθόν» ανέφερε.

«Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έχουν ληφθεί δείγματα για τοξικολογικές» κατέληξε.