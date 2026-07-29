Σύρος: Εντολή ανακριτή για τοξικολογικές στην 42χρονη διασώστρια - Ανατριχιάζουν οι μαρτυρίες

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του μυστηριώδους θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σε μια προσπάθεια να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας, ο αρμόδιος ανακριτής έδωσε εντολή για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό της γυναίκας, καθώς τα στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος υποδεικνύουν πως ενδέχεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Η συγκεκριμένη ανακριτική πράξη έρχεται να «δέσει» με τις σοκαριστικές μαρτυρίες τριών ανθρώπων που βρέθηκαν στο σημείο και μίλησαν στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, περιγράφοντας σκηνές αλλοφροσύνης.

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Το σκηνικό της συμπλοκής και η αποκάλυψη

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ένας εκ των αυτοπτών μαρτύρων, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Οι παρευρισκόμενοι είδαν τον 41χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού να παλεύει να ακινητοποιήσει ένα άγνωστο άτομο, το οποίο κρατούσε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι.

«Το συγκεκριμένο άτομο βρισκόταν σε εξαιρετικά έντονη υπερδιέγερση και δεν μπορούσε εύκολα να ελεγχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Η ανατροπή για τους παρευρισκόμενους ήρθε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Το άτομο που κρατούσε το μαχαίρι είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Όταν ο 41χρονος κατάφερε να του αφαιρέσει την κουκούλα και το μαντήλι από το πρόσωπο, άπαντες ξαφνιάστηκαν, διαπιστώνοντας πως επρόκειτο για γυναίκα.

Σε κατ΄οίκον περιορισμό o 42χρονος

Σε κατ΄οίκον περιορισμό τέθηκε μετά την 10ωρη απολογία του ο 42χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Δίχως να πουν το παραμικρό, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο ο 42χρονος και η 30χρονη σύζυγος του μετά την μαραθώνια απολογία τους που διήρκησε 10 ώρες φεύγουν από το Δικαστικό Μέγαρο της Σύρου.

Μετά τη διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα ο άνδρας θα παραμείνει σε κατ’ οικον περιορισμό, ενώ η σύζυγος του η οποία διώκεται για συνέργεια αφέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μια φορά τον μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Η ανακρίτρια έκρινε ότι ο 42χρονος που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, πρέπει να προφυλακιστεί, ωστόσο ο εισαγγελέας εισηγήθηκε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η μισοτελειωμένη λέξη πριν το τέλος

Όπως προκύπτει από τις περιγραφές, η 42χρονη δεν είχε καμία επικοινωνία με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Η εικόνα της παρέπεμπε σε άνθρωπο που δεν είχε τον έλεγχο των πράξεών του, ενισχύοντας τις υποψίες των μαρτύρων για χρήση ουσιών.

Η τραγική κατάληξη γράφτηκε λίγες στιγμές αργότερα. Η γυναίκα, λίγο πριν καταρρεύσει και χάσει οριστικά τις αισθήσεις της, επιχείρησε να μιλήσει για πρώτη και τελευταία φορά, προλαβαίνοντας να ψελλίσει μόνο μισή λέξη: «συγ…», προσπαθώντας -όπως εκτιμάται- να ζητήσει συγγνώμη πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.