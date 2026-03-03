Συστοιχία πυραύλων Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, στο πλαίσιο της γενικότερης έντασης που επικρατεί από την κρίση στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ελλάδα ενισχύει την αντιαεροπορική άμυνά της με την αποστολή των πυραύλων στο νησί.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν.
- LIVE οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις από το Ισραήλ - «Σύντομα η απάντηση» λέει ο Τραμπ για το Ριάντ
- Ακρωτήρι Κύπρου: Γιατί θεωρείται μεγάλης στρατηγικής σημασίας και «αβύθιστο αεροπλανοφόρο»
- Οι τρεις πιο ασφαλείς πόλεις της Ελλάδας σε περίπτωση πολέμου, σύμφωνα με το ChatGPT
- Πού θα φτάσουν οι τιμές στα καύσιμα: Θα δούμε ξανά βενζίνη στα 2 ευρώ; Ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ στο Reader
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.