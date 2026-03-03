Συστοιχία πυραύλων Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, στο πλαίσιο της γενικότερης έντασης που επικρατεί από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ελλάδα ενισχύει την αντιαεροπορική άμυνά της με την αποστολή των πυραύλων στο νησί.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν.