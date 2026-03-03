Μενού

Συστοιχία πυραύλων Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο

Συστοιχία πυραύλων Patriot μεταφέρεται στο νησί της Καρπάθου, για την ενίσχυση της αντιαεροπορική άμυνας της Ελλάδας.

Reader symbol
Newsroom
Πύραυλοι Patriot
Πύραυλοι Patriot | ΑΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
  • Α-
  • Α+

Συστοιχία πυραύλων Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, στο πλαίσιο της γενικότερης έντασης που επικρατεί από την κρίση στη Μέση Ανατολή. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ελλάδα ενισχύει την αντιαεροπορική άμυνά της με την αποστολή των πυραύλων στο νησί.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ