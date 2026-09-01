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Τα 5 vintage αντικείμενα κουζίνας που μοιάζουν ντεμοντέ αλλά αξίζουν πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζεις

Μπορεί να βρίσκονται ξεχασμένα σε ντουλάπια, αποθήκες ή στο σπίτι της γιαγιάς, όμως μερικά παλιά αντικείμενα κουζίνας έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη αξία.

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κουζίνα
Κουζίνα | Shutterstock
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Η vintage αισθητική έχει επιστρέψει δυναμικά και μαζί της αυξάνεται το ενδιαφέρον των συλλεκτών για σκεύη και μικροσυσκευές που κάποτε θεωρούνταν απλώς καθημερινά χρηστικά αντικείμενα.

Από μαντεμένια τηγάνια μέχρι πολύχρωμα γυάλινα μπολ και παλιούς τύπου μύλους για αλατοπίπερο, υπάρχουν κομμάτια που αξίζει να κρατήσεις, ακόμη κι αν μοιάζουν… ντεμοντέ.

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