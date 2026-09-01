Τα 5 vintage αντικείμενα κουζίνας που μοιάζουν ντεμοντέ αλλά αξίζουν πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζεις

Η vintage αισθητική έχει επιστρέψει δυναμικά και μαζί της αυξάνεται το ενδιαφέρον των συλλεκτών για σκεύη και μικροσυσκευές που κάποτε θεωρούνταν απλώς καθημερινά χρηστικά αντικείμενα.
Από μαντεμένια τηγάνια μέχρι πολύχρωμα γυάλινα μπολ και παλιούς τύπου μύλους για αλατοπίπερο, υπάρχουν κομμάτια που αξίζει να κρατήσεις, ακόμη κι αν μοιάζουν… ντεμοντέ.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Ο αντικαταστάτης του Νίκου Στραβελάκη στο 10 Παντού: Τι συνέβη στον γνωστό δημοσιογράφο
- «Δεν φεύγουμε με θυμό…»: Αποχαιρετά τα Φουρνά Ευρυτανίας η πολύτεκνη οικογένεια μετά από δύο χρόνια
- Αθώος ο σύζυγος της παρουσιάστριας που κατηγορούνταν για ενδοοικογενειακή βία - «Πάνω από όλα είμαστε γονείς»
- Μαρία Σολωμού: Έδειξε το «Σ' αγαπώ» που της είχε γράψει ο Μάριος Αθανασίου σε χαρτοπετσέτα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.