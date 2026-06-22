«Τα εξαφάνισαν όλα»: Απομάκρυναν το μνημείο του Αντώνη Καργιώτη από τον Πειραιά

Το μνημείο του Αντώνη Καργιώτη, απομακρύνθηκε από τον Πειραιά, γεγονός που γνωστοποίησε στα social media, η μαμά της Έμμας, της φοιτήτριας που σκοτώθηκε μετά από τροχαίο στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αντώνης Καργιώτης, τον Σεπτέμβριο του 2023, στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί στο πλοίο για την Κρήτη απωθήθηκε από μέλη του πληρώματος, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα την ώρα που το πλοίο συνέχιζε τον απόπλου του. Έπειτα, πέθανε από πνιγμό λόγω της περιδήνησης των υδάτων που προκάλεσε η προπέλα του πλοίου.

Η μητέρα της 21χρονης Έμμας, ανήρτησε: «Αυτό είναι το πριν και το μετά του μνημείου του Αντώνη Καριώτη στο λιμάνι του Πειραιά Πύλη Ε3 εκεί που είναι τα Κρητικά καράβια», έγραψε αρχικά παραθέτοντας φωτογραφίες του σημείου πριν, και μετά την απομάκρυνση.

Και συμπλήρωσε: «Εκεί που δολοφόνησαν τον Αντώνη εν ψυχρώ σπρώχνοντας τον στο νερό ενώ δεν ήξερε κολύμπι.

Μετά από 14 βανδαλισμούς την 15η τα εξαφάνισαν όλα. Όπως και στην περίπτωση της Έμμας στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης κάποιοι προφανώς δεν θέλουν να θυμούνται … όμως ο Αντώνης και η Έμμα όσο και να προσπαθούν να σβήσουν τα ίχνη τους δεν θα ξεχαστούν», γράφει στο Facebook.