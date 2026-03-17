Ποινική φυλάκισης δύο ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επιβλήθηκε στην 23χρονη συνοδηγό του οχήματος που τον Νοέμβριο του 2022 παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη φοιτήτρια Έμμα Καρυωτάκη, στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας, στη Θεσσαλονίκη, όπως μεταδίδει το voria.gr.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης την έκρινε ένοχη για υπόθαλψη, ενώ η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο. Την ενοχή της ζήτησε νωρίτερα και ο εισαγγελέας.

«Επιτέλους άκουσα αυτήν την πολυπόθητη λέξη, ένοχη. Είναι μια αρχή, γιατί όπως έχω πει, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, για να λογοδοτήσει για όλες τις αξιόποινες πράξεις της», είπε η μητέρα της, Κέλλυ Καμπάκη μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου.

Η 23χρονη είχε απαλλαγεί βάσει βουλεύματος από την κατηγορία της συνέργειας και είχε καταθέσει μόνο ως μάρτυρας στη δίκη το 2023 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, που είχε καταδικάσει σε ποινή κάθειρξης 16,5 ετών τον 30χρονο οδηγό του οχήματος για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια, δείχνοντάς του τον δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές.



