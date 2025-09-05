Η σοκαριστική δολοφονία του Αντώνη Καργιώτη στο λιμάνι του Πειραιά

Πώς είναι να βλέπεις να συμβαίνει μπροστά στα μάτια σου το αδιανόητο; Όλοι οι άνθρωποι είχαμε αυτή την απορία μέχρι το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου 2023.

Εκείνο το βράδυ με την ταχύτητα της αστραπής μεταδόθηκε ένα βίντεο από το λιμάνι του Πειραιά που έδειχνε το αδιανόητο. Ένας άνθρωπος τρέχει για να προλάβει τον απόπλου ενός πλοίου και ένα από τα μέλη του πληρώματος τον σπρώχνει από τον καταπέλτη που βρισκόταν σε φάση ανύψωσης και τον ρίχνει στη θάλασσα με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να πνιγεί.

Η ιστορία του 36χρονου Αντώνη Καργιώτη είχε προκαλέσει ένα συλλογικό σοκ. Η τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά ξεπέρασε τα όρια ενός «ναυτικού επεισοδίου». Έφερε στην επιφάνεια ζητήματα ευθύνης, επαγγελματισμού, αλλά (κυρίως) ανθρωπιάς.

Ο Αντώνης Καργιώτης έγινε, άθελά του, το πρόσωπο μιας μεγάλης συζήτησης για την αξία της ανθρώπινης ζωής και το αυτονόητο δικαίωμα του σεβασμού.

«Δολοφονία μπροστά στα μάτια όλων»

Ο 36χρονος Αντώνης Καργιώτης ήταν από τους ανθρώπους που συναντάς εύκολα σε μία συνηθισμένη βόλτα στην ελληνική επαρχία. Χαμηλών τόνων, χωρίς κακία, πάντα με το χαμόγελο. Γεννημένος και μεγαλωμένος στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, παιδί πολύτεκνης οικογένειας πάλευε με αξιοπρέπεια για το μεροκάματο.

Έκανε δουλειές του ποδαριού προκειμένου να βοηθάει και αυτός όπως και όσο μπορούσε στα οικονομικά του σπιτιού. Λίγο καιρό πριν την τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά είχε χάσει τη μητέρα του.

«Χωρίς δουλειά και αυτό που αποκαλούν στις μέρες μας potential βοηθούσε όποιον του το ζητούσε με αντάλλαγμα ένα χαρτζιλίκι ή λίγα τρόφιμα για το σπίτι. Χωρίς άλλα εισοδήματα από τη μέρα που έχασε τη μητέρα του σε μια ζωή που για τους περισσότερους θα φάνταζε σωστός Γολγοθάς, ο ίδιος συνέχισε να καβαλάει το ποδήλατο του και να παλεύει για μια χούφτα ευρώ ή λίγες μπουκιές φαγητό πάντα με ένα ανεξήγητο πολλές φορές χαμόγελο», είχε πει εκείνες τις ημέρες ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός.

Στην τοπική κοινωνία ο Αντώνης ήταν γνωστός ως «το χαμογελαστό παιδί», πρόθυμος να προσφέρει μια καλή κουβέντα ή ένα χέρι βοήθειας. Ο αδελφός του τον περιέγραψε συγκινητικά: «Το μεγάλο του ελάττωμα ήταν ότι πίστευε στους ανθρώπους». Αυτή η φράση συμπύκνωσε την αθωότητα και την ευαλωτότητα ενός ανθρώπου που ποτέ δεν έβλαψε κανέναν. Ο Αντώνης ερχόταν συχνά στην Αθήνα για προσωπικούς λόγους και επέστρεφε πάντα στην ιδιαίτερη πατρίδα του με το πλοίο της γραμμής.

Ο 36χρονος ήταν ένας άνθρωπος που άνηκε στο φάσμα του αυτισμού. Για όσους γνωρίζουν τα «σημάδια» ήταν πολλά και άμεσα αναγνωρίσιμα. Για εκείνους που δε γνωρίζουν ο Αντώνης είχε μια... «περίεργη συμπεριφορά». Καθόλου τυχαία, άλλωστε, στα ρεπορτάζ εκείνων των ημερών είχε αναφερθεί πως πριν την τραγωδία ο Αντώνης κινούταν... περίεργα έξω από το πλοίο.

Όπως είχε πει, ωστόσο, σε ανάρτησή του ο πρώην διεθνής μπασκεμπολίστας και Autism Awareness Motivator Δημήτρης Παπανικολάου «δεν κινούταν περίεργα, όπως λέγανε τα ρεπορτάζ, αλλά κινούνταν αυτιστικά».

Το βράδυ της 5 Σεπτεμβρίου 2023, ο Αντώνης Καργιώτης είχε βγάλει το εισιτήριό του για να ταξιδέψει προς την Κρήτη, είχε επιβιβαστεί στο Blue Horizon στο λιμάνι του Πειραιά και στη συνέχεια βγήκε από αυτό προκειμένου να κάνει βόλτα στο λιμάνι. Ξεχάστηκε και κάποια στιγμή είδε πως το πλοίο ήταν έτοιμο να αναχωρήσει.

Έτρεξε και ανέβηκε στον καταπέλτη του Blue Horizon της Blue Star Ferries την ώρα που αυτός βρισκόταν σε φάση ανύψωσης. Και εκείνη τη στιγμή έγινε το αδιανόητο. Αντί τα μέλη του πληρώματος να τον βοηθήσουν να επιβιβαστεί, τον εμπόδισαν.

Ένα από τα μέλη τον σπρώχνει επανειλημμένα προς τα έξω ενώ ο Αντώνης προσπαθεί απεγνωσμένα να μπει στο εσωτερικό του πλοίου. Οι σπρωξιές συνεχίστηκαν μέχρι τη στιγμή που ο άτυχος 36χρονος έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο νερό και πνίγηκε αφού η δίνη που προκαλούν οι προπέλες του πλοίου τον «ρούφηξαν».

Όσοι είδαν τη φρικτή σκηνή φώναζαν αλλά το πλοίο ξεκίνησε κανονικά το δρομολόγιο του. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά ένα ερασιτεχνικό βίντεο που κατέγραψε όλα όσα έγιναν, έκανε το γύρω του διαδικτύου, προκάλεσε ένα συλλογικό σοκ.

Το λιμενικό αναγκάστηκε να δράσει. Το πλοίο επέστρεψε εσπευσμένα στον Πειραιά, και ο καπετάνιος μαζί με τρία μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν.

«Νόμιζα ότι είναι μαύρος, Πακιστανός»

Από την Ένορκη Διοικητική Εξέταση που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε πως ο Αντώνης έπεσε στη θάλασσα στις 21-09, στις 21:12 το πλοίο απέπλευσε και στις 21:13, ο καπετάνιος του πλοίου ενημέρωσε το Λιμεναρχείο ότι υπάρχει άνθρωπος στη θάλασσα, αλλά δεν αναφέρει ποτέ την εμπλοκή των υπαλλήλων του πλοίου του!

Στις 21:15, επιβάτες από διπλανό πλοίο ενημέρωσαν το Λιμενικό και στις 21:40 ανασύρθηκε νεκρός ο Αντώνης. Στις 21:42 δόθηκε εντολή για διακοπή του πλου (για το Blue Horizon), ενώ στις 22:00 δόθηκε εντολή να επιστρέψει το πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά, για να ξεκινήσουν αργότερα οι ανακρίσεις.

Η οργή στην κοινωνία ξεχείλισε όταν αποκαλύφθηκε ο διάλογος που είχε ο ύπαρχος του πλοίου (ο άνθρωπος, δηλαδή, που φαίνεται στο βίντεο να σπρώχνει τον Αντώνη) με τον καπετάνιο. Η συνομιλία καταγράφηκε από το σύστημα που υπάρχει σε κάθε πλοίο προκειμένου να καταγράφονται οι συνομιλίες μεταξύ των πληρωμάτων.

Σε αυτή τη συνομιλία ακούγεται ο ύπαρχος να λέει «παλαβό» τον 36χρονο Αντώνη! «Δε με βλέπω καλά. Εγώ νόμιζα ότι δεν είχε εισιτήριο. Νόμιζα ότι είναι μαύρος, Πακιστανός. Γιατί καθόταν εκεί απ’ έξω και γύριζε γύρω – γύρω. Μα δε μας έδειξε κανένα εισιτήριο» είχε πει ο ύπαρχος.

Τον Ιανουάριο του 2025 ξεκίνησε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά η δίκη. Οι κατηγορούμενοι ήταν τέσσερις: Ο πλοίαρχος, ο ύπαρχος, ο υποπλοίαρχος και ένας ναυκληρός με τους δύο πρώτους να είναι προφυλακισμένοι από την ημέρα που είχαν συλληφθεί.

Στην απολογία του, ο ύπαρχος ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως έσπρωξε τον Καργιώτη καθώς του φάνηκε «επικίνδυνος», ενώ πρόσθεσε πως «δεν είμαι δολοφόνος, δεν κράτησα όπλο να το σκοτώσω». Σε άλλο σημείο, είπε πως γνώριζε «ότι αν πέσει άνθρωπος στη θάλασσα σε αυτό το σημείο, σίγουρα δε θα βγει ζωντανός» και πρόσθεσε πως «πάγωσε», δεν πρόλαβε να αντιδράσει, δεν κατάφερε να βρει σωσίβιο να ρίξει στη θάλασσα και ο ίδιος φοβήθηκε να πέσει στο νερό για να βοηθήσει τον Καργιώτη.

Μετά από 17 συνεδριάσεις, τη νύχτα της 27ης Φεβρουαρίου 2025, η δίκη ολοκληρώθηκε. Ένοχοι κρίθηκαν ο ύπαρχος και ο καπετάνιος του Blue Horizon, ενώ αντίθετα αθωώθηκαν ο ναύκληρος και ο υποπλοίαρχος.

Ο ύπαρχος καταδικάστηκε σε 12 χρόνια για ανθρωποκτονία και 6 χρόνια για την κατάχρηση εξουσίας που άσκησε.

Ο πλοίαρχος κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε για την παρεμπόδιση, για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και για τη διατάραξη της ασφάλειας του πλοίου με αποτέλεσμα τον θάνατο. Στον πλοίαρχο του πλοίου της Blue Star Ferries επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 7 ετών και πέντε μηνών.

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και για τους δύο κατηγορούμενους, σπάζοντας έτσι τα ισόβια δεσμά που επισύρουν τόσο η ανθρωποκτονία από πρόθεση όσο και η διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών πλοίου, με αποτέλεσμα το θάνατο.

Και οι δύο κατηγορούμενοι μετά την καταδίκη τους οδηγήθηκαν στη φυλακή καθώς το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για αναστολή της ποινής μέχρις ότου εκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Η εισαγγελέας είχε ζητήσει την απόρριψη του αιτήματος λέγοντας: «Η συνείδησή μου δε μου επιτρέπει να προτείνω την αποδοχή του αιτήματος».

Λίγες εβδομάδες μετά το τέλος της δίκης, οι συνήγοροι της οικογένειας Καργιώτη υπέβαλαν αίτημα έφεσης προς την Εισαγγελική Αρχή για την αθώωση του υποπλοιάρχου και του ναύκληρου.

Το αίτημα έγινε δεκτό και οι δύο κατηγορούμενοι θα δικαστούν εκ νέου μαζί με τους καταδικασθέντες ύπαρχο και πλοίαρχο του «Blue Horizon».