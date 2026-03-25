Τα χαλάει ο καιρός: Υπό βροχή ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου - Φαινόμενα και στην Αθήνα

Δεν μας έκανε το χατίρι ο καιρός φέτος και οι εορτασμοί για την 25η Μαρτίου θα γίνουν υπό βροχή σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo .gr ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου θα λάβει χώρα με βροχερό καιρό στα ανατολικά και νότια, πολύ ενισχυμένους βοριάδες στα ανατολικά και στο Αιγαίο και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Αιτία για αυτές τις καιρικές συνθήκες είναι η αργή κίνηση βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή των Δωδεκανήσων προς την Κύπρο.

Πού θα βρέξει την 25η Μαρίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες αναμένεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας και στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι θα σταματήσουν.

Από την αρχή της ημέρας έως και τις πρώτες βραδινές ώρες τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, σε τμήματα των Κυκλάδων και σε τμήματα των Δωδεκανήσων.

Εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι τα φαινόμενα στην Κρήτη, όπου θα χιονίσει στα ορεινά. Προοδευτικά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Ο καιρός στην Αθήνα

Ειδικά για την πόλη της Αθήνας, τις πρωινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές οι οποίες προοδευτικά θα σταματήσουν.

Ισχυροί και τοπικά σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Κρήτη και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, η ροή των ανέμων και η γεωγραφική κατανομή του υετού για τα 3ώρα Τετάρτη 25/03, 05:00-08:00 και Τετάρτη 25/03, 11:00-14:00.

