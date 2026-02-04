Τα κενά στην υπόθεση «Βιολάντα»: Πώς το προπάνιο έφτασε στο υπόγειο ενώ οι σωλήνες ήταν 30 μέτρα μακριά

Συνεχίζονται οι έρευνες για την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και όπως όλα δείχνουν το συμβάν ωφείλεται στη διαρροή προπανίου.

Ο χημικός και καθηγητής ανάλυσης και διαχείρισης ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών, Μιχάλης Χάλαρης, στο «Action Τώρα» εξήγησε τι πρέπει να αποδείξουν οι πραγματογνώμονες για τη διαρροή προπανίου.

«Πιστεύω ότι τους επόμενους δύο, τρεις μήνες, οι πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την ΔΑΑΕ δια της Εισαγγελέως θα βγάλουν ένα πόρισμα.

Εμείς εδώ είμαστε ως τεχνικοί πραγματογνώμονες να δούμε αν το πόρισμα είναι στη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή έχει πραγματικά περιστατικά και τα δικαιολογεί και προχωράμε για να δούμε ακριβώς τι έφταιξε για αυτό το τραγικό περιστατικό».

Στη συνέχεια ανέφερε, σχετικά με τους ελέγχους που φέρεται να μην έγιναν στο υπόγειο: «Αυτό θα φανεί από τα σχέδια αλλά να ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο υπόγειο δεν είναι χώρος εργασίας, είναι ένας άσχετος χώρος, ο οποίος δεν πληροί προδιαγραφές που θα έπρεπε να οδηγήσουν στο να μπουν ανιχνευτές κλπ. Αλλά αυτά πρέπει να τα δούμε με απόλυτη ηρεμία με βάση τα σχέδια», ενώ παρομοίασε ότι το υπόγειο λειτουργεί, όπως οι πιλοτές σε άλλους χώρους, μη έχοντας ουσιαστική χρήση.

Βιολάντα: «Η σχέση του προπανίου με το υπόγειο δεν υπάρχει»

«Η σχέση του προπανίου με το δωμάτιο δεν υπάρχει. Είναι 30 μέτρα μακριά από αυτό το υπόγειο που λέμε τώρα. Άρα ένα από τα σημεία που πρέπει να βρούμε είναι η διαδρομή: πώς διακινήθηκε το προπάνιο 30 μέτρα από τη σωλήνωση και έφτασε στο Υπόγειο. Δεν είναι εύκολο. Αύριο ξεκινάνε οι έρευνες.

Αυτό είναι ένα από τα κενά. Δεν είναι τόσο εύκολο να περπατήσει το προπάνιο στο έδαφος και να συσωρευτεί στον συγκεκριμένο χώρο. Αλλά δεν αμφισβητεί κανάνας ότι η έκρηξη έγινε από το προπάνιο που συσωρεύτηκε στον συγκεκριμένο χώρο.

Οι τεχνικοί πραγματογνώμονες πρέπει να το αποδείξουν αυτό. Πρέπει να αποδειχθεί νομικά.

«Ξαναλέω, οι σωλήνες δεν είναι στο αδήλωτο υπόγειο. Οι σωλήνες δεν περνάγανε μέσα από το Υπόγειο. Βρίσκεται 30 μέτρα μακριά. Με βάση αυτά που μας έχουν πει το υπόγειο είχε μόνο έναν βραστήρα και κουτιά», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Χάλαρης.