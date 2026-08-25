Πολλά είναι τα ερωτηματικά γύρω από την υπόθεση με την εξαφάνιση του Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα, ο οποίος χάθηκε στο Ιόνιο.

Υπενθυμίζεται ότι, ζευγάρι είχε αναχωρήσει στις 17 Αυγούστου από τις Συρακούσες με προορισμό την Πύλο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η 67χρονη σύζυγος του αγνοούμενου στις ελληνικές Αρχές, μία ημέρα αργότερα συνέβη το ατύχημα που οδήγησε στην εξαφάνισή του 66χρονου.

Παρόλο που δηλώνει συντετριμμένη και φέρεται να ήταν η μόνη που θα μπορούσε να σώσει τον άνδρα της, καθώς ήταν η μοναδική επιβαίνουσα στο σκάφος, τα λεγόμενά της εγείρουν υποψίες.

Η σύζυγος του Ισπανού, η οποία επέστρεψε στην Ισπανία, φέρεται να είχε δίπλωμα και να μπορούσε να οδηγήσει το ιστιοπλοϊκό, ενώ το ίδιο το πλεούμενο διέθετε σωσίβια τα οποία η γυναίκα θα μπορούσε να πετάξει για να βοηθήσει τον άνδρα. Επιπλέον, μπορούσε μέσω του ασυρμάτου που υπήρχε να καλέσει σε βοήθεια, γεγονότα που επιβεβαίωσε και ο άνθρωπος που ρυμούλκυσε το καταμαράν.

Τι δήλωσε ο άνθρωπος που ρυμούλκυσε το καταμαράν

Μιλώντας στον Alpha, ο Αλέξανδρος Τριάντος, ο πρόεδρος του αλλιευτικού συλλόγου της Πύλου και ο άνθρωπος που ρυμούλκυσε το καταμαράν, ανέφερε πώς είχε έναν σύντομο διάλογο με την σύζυγο του Ισπανού επιχειρηματία.

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Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Έφυγα κατευθείαν για διάσωση γιατί μου είπαν ότι κινδυνεύει μια γυναίκα και ότι είναι ένα σκάφος ακυβέρνητο με έναν αγνοούμενο. Όντως βρήκα τη γυναίκα και το Λιμεναρχείο δίπλα. Είδα ότι η γυναίκα είναι καλά και ξεκίνησα τη διαδικασία ρυμούλκησης. Τη ρώτησε αν είναι καλά και αν θέλει να την πάρω στο σκάφος μου και μου είπε '' όχι θα μείνω στο σκάφος μου΄΄.

Το σκάφος είχε και VHF ( διεθνές σύστημα ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας ) και ραντάρ και κινητά υπήρχαν. Τα σωσίβια τα είχε όλα. Ήταν από τα καινούργια καταμαράν. Έχει όλα τα πράγματα που χρειάζονται για την ασφάλεια».

Εξαφάνιση Ισπανού επιχειρηματία: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σκάφος

Υπενθυμίζεται ότι, προβληματισμό προκαλλέι το γεγονός ότι βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σκάφος. Οι κηλίδες ήταν «τριών ημερών», όσο και οι περίπου τρεις ημέρες που μεσολάβησαν μέχρι να ειδοποιηθούν οι Αρχές.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο 66χρονος είχε πιάσει έναν μεγάλο τόνο και, ενώ βρισκόταν στο κατάστρωμα, γλίστρησε στο αίμα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα. Όπως ανέφερε, τον άκουσε να της φωνάζει να σβήσει τη μηχανή, ωστόσο πανικοβλήθηκε και δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος.