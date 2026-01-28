Τα μέτρα που προτάθηκαν στο Μαξίμου για το κυκλοφοριακό - Τι θα γίνει με φορτηγά και έξυπνα φανάρια

Προτάσεις για την βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής δίνοντας προτεραιότητα στον Κηφισό συζητήθηκαν σήμερα 28/1 στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι προτάσεις ήταν σε τρία επίπεδα: άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

Στις άμεσες προτάσεις περιλαμβάνονται: Μέτρα μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό (όχι πλήρους απαγόρευσης) και καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που δημιουργούν καθυστερήσεις.

Στις μεσοπρόθεσμες: Το μέτρο των έξυπνων φαναριών που έχει αποδώσει στη Θεσσαλονίκη θα εξεταστεί και για την Αττική, ενώ μέχρι τέλους του 2026 αναμένεται σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των ΜΜΜ της Αττικής.

Στις μακροπρόθεσμες: Νέοι παρακαμπτήριοι οδικοί άξονες, ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό και δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα θα τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να πάρουν την τελική μορφή τους και να παρουσιαστούν σύντομα.