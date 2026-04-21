Τα μικρότερα στον κόσμο: Περιπολικά «τσέπης» αστυνομίας και λιμενικού βρίσκονται στην Ελλάδα

Το μικρότερο περιπολικό αστυνομίας και λιμενικού βρίσκονται σε ένα νησί της Ελλάδας και φροντίζουν για την ασφάλεια των κατοίκων του.

Περιπολικό αστυνομίας - λιμενικού
Περιπολικά της αστυνομίας και του λιμενικού | Glomex/ΣΚΑΪ
Η Χάλκη διαθέτει το μικρότερο ηλεκτρικό περιπολικό στον κόσμο, αλλά και ένα δεύτερο για το λιμενικό, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αστυνόμευση του νησιού.

Τα οχήματα φορτίζουν με ηλιακή ενέργεια, συμβάλλοντας στην πράσινη ενέργεια, και εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων.

Το μικρό νησί των Δωδεκανήσων εξάλλου από τον Νοέμβριο του 2021 έγινε το πρώτο GR - Eco νησί, ένα νησί ενεργειακά αυτόνομο χάρη στο φωτοβολταϊκό πάρκο που έχει αποκτήσει.

Η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τον ηλεκτρικό στόλο του νησιού αναδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την πρωτοπορία του.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

