Τα πρώτα «χτυπήματα» της κακοκαιρίας: Πτώση δέντρων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο - Πού ήχησε το 112

Σημειώθηκαν οι πρώτες καταστροφές της κακοκαιρίας που άρχισε να πλήττει τη χώρα από το πρωί της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις παρατεταμένες καταιγίδες αλλά και τους δυνατούς ανέμους.

Λίγα λεπτά μετά τις 12.00 οι κάτοικοι των νησιών του Βορείου Αιγαίου έλαβαν στα κινητά τους μήνυμα από την Πολιτική Προστασία, η οποία του καλούσε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για να μην κινδυνεύσουν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προσοχή στις μετακινήσεις σας από σήμερα το μεσημέρι 01-02-2026 έως αύριο το πρωί 02-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Θεσσαλονίκη: Οι πρώτες καταστροφές από τους ισχυρούς ανέμους

Στη Θεσσαλονίκη, θυελλώδεις ανέμοι πνέουν από το πρωί, με τον Βαρδάρη να «σαρώνει» πολλά σημεία στο πέρασμά του.

Στο Πολεοδομικό Συγκρότημα, λόγω των ισχυρών ανέμων μετακινήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, «έφυγαν» τέντες ή τμήματα τεντών από πολυκατοικίες, δρόμοι γέμισαν από σακούλες απορριμμάτων ή απορρίμματα, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε μέχρι στιγμής κλήσεις για εννέα κοπές δέντρων και επτά απομακρύνεις τεντών.

Στο κέντρο μάλιστα σημειώθηκε ένα αρκετά σοβαρό περιστατικό, καθώς μια τεράστια τέντας ξηλώθηκε από ταράτσα πολυκατοικίας και «προσγειώθηκε» στη μέση δρόμου, προκαλώντας ευτυχώς μόνο φθορές σε δύο οχήματα και όχι τραυματισμούς.

Την ίδια ώρα, εξαιτίας της κακοκαιρίας σημειώνονται διακοπές ρεύματος, σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπως στην Καρδία, στη Μίκρα, Πλαγιάρι, με το δήμαρχο Θέρμης, να εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας

Η κακοκαιρία που χτυπά τις τελευταίες μεταξύ άλλων και την Κεντρική Μακεδονία, έχει προκαλέσει προβλήματα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα να έχει ήδη ηχήσει το 112 σε περιοχές της Ημαθίας, της Πιερίας και της Πέλλας.

Εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και

σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Χαλκιδική

στο 1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και

σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Κασσάνδρας, ο δασικός δρόμος Κασσανδρινού-Πολυχρόνου είναι προσωρινά εκτός κυκλοφορίας λόγω πτώσης δέντρου, όπου οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο για την απομάκρυνση του.

Γλυφάδα: Σε ετοιμότητα για την κακοκαιρία -Τοποθετήθηκαν οδοφράγματα

Στην Γλυφάδα, στον απόηχο της προηγούμενης φονικής κακοκαιρίας πριν από περίπου 10 ημέρες, τοποθετήθηκαν οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ στο τέρμα της οδού Μετσόβου.

Οι αρχές βρίσκονται σε ετποιμότητα ώστε να αποφευχθεί νέα τραγωδία όπως συνέβη στις 21 Ιανουαρίου, όταν οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους,προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή μίας 56χρονης γυναίκας.

Στα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα έχουν τοποθετηθεί πλαστικά οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ, με στόχο να εκτρέπεται η ροή των φερτών υλικών δεξιά και αριστερά του δρόμου και να περιορίζεται η ορμή τους.

Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι έχουν τοποθετήσει αναχώματα έξω από τα σπίτια τους, προκειμένου να προστατευθούν από ενδεχόμενη νέα ισχυρή βροχόπτωση.

Οι περιοχές σε κόκκινο συναγερμό

«Κόκκινος συναγερμός» για ισχυρές καταιγίδες υπάρχει για σήμερα σε επτά περιοχές και συγκεκριμένα σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Βόρειο Αιγαίο.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε από την ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code):

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αργά το βράδυ του Σαββάτου, καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και ισχυρούς ανέμους.