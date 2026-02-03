Τα σενάρια για την εκτέλεση στη Νέα Πέραμο: Κατέθεσε η σύντροφος του θύματος - Τι λέει ο πατέρας

Το κίνητρο της δολοφονίας, αλλά και το κρησφύγετο στο οποίο κρατούνταν για περισσότερες από έξι ημέρες ο 27χρονος που εντοπίστηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο, προσπαθούν να εξακριβώσουν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο οι δράστες να κακοποίησαν τον νεαρό άνδρα προκειμένου να αποσπάσουν κάποια πληροφορία. Παράλληλα, ερευνάται το ενδεχόμενο εκδίκησης, καθώς και το σενάριο απαγωγής με σκοπό την είσπραξη λύτρων, το οποίο φαίνεται πως δεν εξελίχθηκε όπως είχε σχεδιαστεί, με αποτέλεσμα την εκτέλεση του επιχειρηματία.

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό αργά το μεσημέρι της Τρίτης (3/2), από την εξέταση της σορού επιβεβαιώθηκε και επίσημα, μέσω ανάλυσης DNA, ότι πρόκειται για τον 27χρονο.

Την ίδια ημέρα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, κατέθεσε η σύντροφος του θύματος, δίνοντας αναλυτική μαρτυρία για όσα γνώριζε, αλλά και για όσα φέρεται να είδε το βράδυ της αρπαγής. Από την κατάθεσή της αναμένεται να προκύψουν στοιχεία που θα αξιολογηθούν από τις Αρχές στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Όπως ανέφερε ο Alpha, η σύντροφος του 27χρονου καταθέτει ότι δεν γνωρίζει τίποτα και πως ο σύντροφός της δεν της έδειχνε ότι απειλείται από κάποιο πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η βαλλιστική εξέταση της σορού δεν οδήγησε σε ταυτοποίηση των δραστών, ενώ ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε ίχνη ξένου DNA στο σώμα του 27χρονου. Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν φαίνεται να προηγήθηκε πάλη.

«Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου»

Στο «Live News» μίλησε ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται για τον θάνατο του παιδιού του.

Όπως ανέφερε, δεν γνωρίζει αν ο γιος του δεχόταν απειλές ή αν είχε εχθρούς, σημειώνοντας ότι αυτά είναι ζητήματα που διερευνά η Ασφάλεια. Τόνισε επίσης πως ούτε ο ίδιος ούτε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας είχαν αντιληφθεί κάτι ανησυχητικό, καθώς οι τελευταίες επαφές τους ήταν απολύτως φυσιολογικές και χωρίς εντάσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε συναντήσει πρόσφατα τον γιο του σε δικαστήριο για υπόθεση που αφορούσε τον πατέρα του, χωρίς να παρατηρήσει κάτι ύποπτο στη συμπεριφορά του. Αντίστοιχα, και η αδελφή του 27χρονου είχε έρθει σε επαφή μαζί του λίγες ημέρες πριν το τραγικό περιστατικό, χωρίς να αντιληφθεί κάποιο πρόβλημα. Όπως ανέφερε συγκινημένος, η κόρη του δυσκολεύεται ακόμη να πιστέψει πως ο αδελφός της είναι νεκρός.

Ο πατέρας του θύματος δήλωσε πως δεν γνωρίζει αν ο 27χρονος είχε εμπλακεί σε αντιπαραθέσεις ή αν ενοχλούσε κάποιον, σημειώνοντας ότι γνώριζε μόνο πως διατηρούσε επιχείρηση εύρεσης εργατικού προσωπικού. «Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου και να οδηγηθεί στη φυλακή», δήλωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δράστες θα εντοπιστούν σύντομα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις έρευνες της Αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι οι πινακίδες του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα ήταν κλεμμένες, σύμφωνα με την Ασφάλεια, ενώ υπογράμμισε πως οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο, έκανε λόγο για βασανισμό του παιδιού του, εκφράζοντας την οργή και την απόγνωσή του, ενώ αποκάλυψε ότι έχει βιώσει ξανά παρόμοιο δράμα στο παρελθόν, καθώς το 1999 έχασε και τον αδελφό του.

Μιλώντας στον Νίκο Ευαγγελάτο, άφησε αιχμές για πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον του γιου του, υποστηρίζοντας ότι γνωρίζουν περισσότερα για τις συνθήκες και τα αίτια του εγκλήματος, χωρίς ωστόσο να μιλούν. Όπως ανέφερε, η πρώην σύζυγός του και συγγενικά πρόσωπα γνωρίζουν από πού κινδύνευε ο 27χρονος.

Τέλος, σημείωσε πως ο ίδιος είχε προειδοποιήσει τον γιο του για κακές παρέες, ενώ αποκάλυψε ότι πριν από περίπου δυόμισι μήνες είχε δεχθεί επίθεση, κατά την οποία κάηκαν τα οχήματά του, τονίζοντας ότι η διερεύνηση τυχόν σύνδεσης των περιστατικών αποτελεί αντικείμενο της Ασφάλειας.