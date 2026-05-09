Τα Σύβοτα και οι ονειρεμένες παραλίες τους

Χτισμένα σε έναν μικρό κόλπο, στον οποίο βρίσκονται διάσπαρτες διάφορες νησίδες, τα Σύβοτα Θεσπρωτίας, ένα από τα δημοφιλέστερα παραθαλάσσια θέρετρα της Ηπείρου, προσφέρουν το ιδανικό σκηνικό για απολαυστικές διακοπές.
Δεν έχουν χαρακτηριστεί τυχαία η «Καραϊβική της Ελλάδας». Οι καταπράσινοι λόφοι, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα διάσπαρτα νησάκια στην αγκαλιά του Ιονίου συνθέτουν ένα τοπίο εξωτικής ομορφιάς. Εδώ έχουμε συγκεντρώσει έξι από τις πιο όμορφες παραλίες για να κολυμπήσετε στα Σύβοτα.
