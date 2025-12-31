Τα τελευταία δρομολόγια σε Μετρό και Τραμ σήμερα παραμονή Πρωτοχρονιάς

Τα τελευταία δρομολόγια σε Μετρό και Τραμ την Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ. Ειδικότερα, σήμερα οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα αναχωρήσουν:
- Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):
- από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,
- από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,
- από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,
- από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.
Γραμμές 2 & 3 Μετρό:
- από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03,
- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45,
- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 22:37,
- από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,
- από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.
Τραμ Γραμμή 7:
- από Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44,
- από Αγία Τριάδα στις 21:58.
- Τραμ Γραμμή 6:
- από Πικροδάφνη στις 22:00,
- από Σύνταγμα στις 22:45.
Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):
- από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45,
- από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,
- από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28,
- από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 21:30.
