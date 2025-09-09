Ταχιάος για το αεροδρόμιο στο Καστέλλι: «Το ραντάρ δεν είναι δυνατόν να μην γίνει στον λόφο Παπούρα»

«Το πού θα μπει το ραντάρ είναι πρωτίστως ζήτημα ασφαλείας της λειτουργίας του αεροδρομίου και δεν αφορά ούτε ιδιώτη, ούτε δημόσιο, ούτε κανέναν άλλον», δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ταχιάος. σχετικά με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι της Κρήτης. Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Μανώλη Συντυχάκη, ο αρμόδιος Υφυπουργός Υποδομών υποστήριξε ότι το αεροδρόμιο μελετήθηκε στο σύνολό του και επελέγησαν οι καταλληλότερες θέσεις για το ραντάρ. «Το ραντάρ δεν είναι δυνατόν να φύγει από τον λόφο Παπούρα, για πάρα πολλούς λόγους. Οι μελέτες που έχουν γίνει είναι πλήρεις».

Αρχαιολόγοι αλλά και κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην τοποθέτηση του ραντάρ στον λόφο Παπούρα, λόγω του σημαντικού αρχαιολογικού ευρήματος που έχει εντοπιστεί στο σημείο.

«Στο κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο εξαντλήθηκαν όλα τα δυνατά ενδεχόμενα, όμως υπήρξε μία παραφιλολογία. Το αποτέλεσμα που θα δείτε στο Καστέλλι θα είναι ένα εξαιρετικό αεροδρόμιο και κυρίως ένα ασφαλές αεροδρόμιο», είπε ο κ. Ταχιάος. Παράλληλα τόνισε ότι το αεροδρόμιο δεν είναι ιδιωτικό, καθώς το ελληνικό δημόσιο έχει συμμετοχή στην εταιρεία παραχώρησης με ποσοστό 44%.

Το αρχικό πλάνο προέβλεπε το καλοκαίρι του 2026 να αρχίσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις και το Φεβρουάριο του 2027 να γίνει η πρώτη εμπορική πτήση. Το θέμα όμως με την τοποθέτηση του ραντάρ αλλά και άλλα ανοικτά ζητήματα, όπως ο διαγωνισμός για τα συστήματα αεροναυτιλίας, ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου στο Καστέλλι.