Ταχιάος: «Το κόστος της σήραγγας Ηλιούπολης εξαρτάται από το αν θα επιτρέπεται η είσοδος φορτηγών»

Στα έργα υποδομών που έχει ανάγκη το Λεκανοπέδιο αναφέρθηκε ο Νίκος Ταχιάος. Ο Υφυπουργός Υποδομών χαρακτήρισε την πύκνωση του δικτύου του Μετρό πιο σημαντική από όλους τους οδικούς άξονες που είναι υπό εξέταση στην Αθήνα.

«Το θέμα δεν είναι να επιλύσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά να δώσουμε στον κόσμο μία διέξοδο για βιώσιμη κινητικότητα. Δεν είναι εύκολο σε μια μητρόπολη όπως η Αθήνα, με δύσκολο ανάγλυφο. Μία περιοχή που περιβάλλεται από βουνά».

«Πρέπει να ξεκινήσουμε από μια παραδοχή: Όλες οι παρεμβάσεις που θα κάνουμε θα πρέπει να περιορίζουν το αυτοκίνητο. Όχι να δίνουν περισσότερο χώρο στο αυτοκίνητο. Να δίνουν μεν διεξόδους εκεί όπου είναι αναπότρεπτη η πορεία του αυτοκινήτου, αλλά δεν ξεκινάμε στη λογική να δώσουμε περισσότερα αυτοκίνητα στην πόλη», ανέφερε μιλώντας στο συνέδριο Green Deal Greece 2025, που διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος..

Όσον αφορά τις Πρότυπες Προτάσεις (π.χ. επέκταση Κύμης ή την αστική σήραγγα Ηλιούπολης που θα συνδέει τον Περιφερειακό Υμηττού με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης), ανέφερε ότι δεν είναι εργαλείο χρηματοδότησης, αλλά «ένας τρόπος να πυροδοτήσεις την έναρξη ενός έργου».

Σχετικά με το τούνελ της Ηλιούπολης - για την καθυστέρηση στην έναρξή του οποίου αντιδρούν έντονα οι Δήμαρχοι των νοτίων προαστίων - ο Υφυπουργός Υποδομών είπε ότι γνωρίζει περίπου τη χάραξη, όμως εκκρεμεί η νομοθετική ρύθμιση για να προχωρήσει το Δημόσιο με τις Πρότυπες Προτάσεις. «Το μέγεθος του έργου εξαρτάται από το αν θα επιτραπεί ή όχι η είσοδος φορτηγών.

Είναι πολύ σημαντικό και για το κόστος του έργου, αφού έχει να κάνει με το μέγεθος της σήραγγας και τις προδιαγραφές ασφαλείας. Δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των φορτηγών που περνάνε από τον Καρέα, είναι ένα 4-5% της συνολικής κυκλοφορίας οχημάτων».

«Το δεύτερο μεγάλο έργο για την Αθήνα είναι ο νέος δρόμος μεταξύ Ελευσίνας και Οινοφύτων, για την παράκαμψη του Κηφισού. Μία ακόμα Πρότυπη Πρόταση που θα συζητηθεί και έχει το χαρακτήρα έργου παραχώρησης. Αυτός ο δρόμος έρχεται να δώσει διέξοδο σε όσους έρχονται από τα δυτικότερα τμήματα της Αττικής και από τη νότια Ελλάδα προς τη βόρεια χώρα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να μπουν στον ΠΑΘΕ».