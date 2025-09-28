Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει για το απόγευμα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου οι Δήμοι Ηλιούπολης, Βύρωνα, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αγίου Δημητρίου και Δάφνης – Υμηττού, ζητώντας «να δοθεί επιτέλους λύση στο κυκλοφοριακό χάος που πνίγει τη νότια Αθήνα». Κύριο αίτημα προς την κυβέρνηση είναι να υπάρξει δέσμευση για την κατασκευή της αστικής σήραγγας Ηλιούπολης, έργο που κρίνεται απαραίτητο για τον περιορισμό του καθημερινής κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Κατεχάκη και την Περιφερειακή Υμηττού, ενόψει και της λειτουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό.

«Συγκεντρωνόμαστε για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο: οξυγόνο και ζωή για τις περιοχές μας, μέτρα που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, έργα που θα απαντούν στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών», είναι το κοινό μήνυμα των πέντε Δημάρχων, Στάθη Ψυρρόπουλου (Ηλιούπολης), Αλέξη Σωτηρόπουλου (Βύρωνα), Γιάννη Κωνσταντάτου (Ελληνικού – Αργυρούπολης), Στέλιου Μαμαλάκη (Αγίου Δημητρίου) και Νίκου Τσιλίφη (Δάφνης – Υμηττού).

Τι ζητούν οι 5 Δήμοι

Κοινό αίτημα των πέντε Δημάρχων είναι να προχωρήσει άμεσα ο σχεδιασμός της αστικής σήραγγας, με θεσμική συμμετοχή των Δήμων και πρόσβαση στις σχετικές μελέτες.

Άμεση και επίσημη ενημέρωση για το στάδιο σχεδιασμού της Αστικής Σήραγγας.

Πρόσβαση στις μελέτες.

Συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

Θεσμική συμμετοχή των Δήμων.

Καμία σκέψη για διόδια σε έργο που ανήκει στους πολίτες.

Γιάννης Κωνσταντάτος: «Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης είναι σήμερα σε απόλυτο κυκλοφοριακό κομφούζιο»

«Το έργο της Αστικής Σήραγγας είναι μια αναγκαιότητα με υπερτοπικό χαρακτήρα. Σήμερα, δεν έχουμε ακόμα στα χέρια μας ούτε σαφές χρονοδιάγραμμα ούτε χρηματοδοτικό εργαλείο. Γι’ αυτό οι Δήμοι μας ενώνουν δυνάμεις», λέει στο Reader ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος.

Η σήραγγα Ηλιούπολης (μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων) θα αποτελέσει την επέκταση της Αττικής Οδού μέχρι τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και είναι αναγκαία για να απορροφήσει την κίνηση που θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, ιδίως όταν δημιουργηθεί μία μικρή πολιτεία στο Ελληνικό. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η είσοδος του τούνελ θα βρίσκεται στο ύψος της Κατεχάκη και η κατάληξή του σε κάποιο κόμβο της Λ. Βουλιαγμένης. Όπως όμως συμβαίνει και με τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, δεν έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, καθώς αναζητούνται τα χρήματα για την κατασκευή της.

Οι Δήμαρχοι Ηλιούπολης, Δάφνης - Υμηττού, Ελληνικού - Αργυρούπολης, Βύρωνα, Αγίου Δημητρίου (από αριστερά προς δεξιά)

Ο κ. Κωνσταντάτος επισημαίνει ότι χρειάζεται επίσης να γίνει ολικό... λίφτινγκ στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, προκειμένου να περιοριστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα. «Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης είναι σήμερα σε απόλυτο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Αν δεν υπάρξει άμεση διευθέτηση, καμία σήραγγα δεν θα μπορέσει να δώσει ουσιαστική λύση. Το κυκλοφοριακό δεν λύνεται με μισά έργα, αλλά με ένα συνολικό σχέδιο που θα δώσει πνοή στις πόλεις μας», τονίζει μιλώντας στο Reader.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανέλυσε τις παρεμβάσεις που απαιτούνται. «Μιλάμε για μια σειρά έργων που πρέπει να γίνουν άμεσα: υπογειοποιήσεις βασικών κόμβων, νέες διασυνδέσεις με τοπικούς δρόμους, επανασχεδιασμός της κυκλοφορίας με σύγχρονα μέσα διαχείρισης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το μέλλον της Νότιας Αθήνας χωρίς συνολικό κυκλοφοριακό σχέδιο. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Βουλιαγμένης αλλά και άλλους κομβικούς άξονες, όπως την Κατεχάκη, που σήμερα λειτουργούν σαν “λαιμοί μπουκαλιού” και στραγγαλίζουν τις πόλεις μας. Θέλουμε παρεμβάσεις ουσίας, όχι ημίμετρα».

Διαβάστε ακόμα: Γιατί έχει τόσο πολλή κίνηση στην Αθήνα; Το τρίτο .doc του Reader

Ο Γιάννης Κωνσταντάτος επισημαίνει ότι πριν την λειτουργία του «The Ellinikon» θα πρέπει να έχουν εκσυγχρονιστεί οι οδικοί άξονες που οδηγούν σε αυτό. «Είναι αυτονόητο ότι ένα έργο τόσο μεγάλης κλίμακας, όπως το The Ellinikon, θα επιφορτίσει την κυκλοφορία στα νότια. Μιλάμε για μια νέα πόλη μέσα στην πόλη με χιλιάδες επισκέπτες και κατοίκους. Μπορεί να γίνονται στο τμήμα της επένδυσης έργα υποδομών όπως η υπογειοποίηση τμήματος της Λ. Ποσειδώνος, όμως τι θα γίνει ο υπόλοιπος όγκος των οχημάτων που θα εισέρχεται και θα εξέρχεται από το σημείο; Πρέπει να προηγηθεί ο εκσυγχρονισμός των οδικών αξόνων. Γι’ αυτό ζητάμε η πολιτεία να το θέσει σε προτεραιότητα. Γι’ αυτό ζητάμε να προχωρήσουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις: η Αστική Σήραγγα, η υπογειοποίηση της Κατεχάκη, οι λύσεις στη Βουλιαγμένης».

Πρόεδρος Συγκοινωνιολόγων: «Η νέα λεωφόρος Βουλιαγμένης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού»

Ως «ένα έργο που έχει αργήσει να ξεκινήσει», χαρακτήρισε την αναβάθμιση της λ. Βουλιαγμένης ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. «Το έργο είναι αναγκαίο γιατί συνδυάζεται με το νέο μητροπολιτικό χώρο του Ελληνικού. Η νέα λεωφόρος Βουλιαγμένης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού», δήλωσε ο Θάνος Τσιάνος στο πρόσφατο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών.

Ταυτόχρονα επισήμανε ότι τα έργα κατασκευής ανισόπεδων κόμβων στη Βουλιαγμένης προϋποθέτουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα μειώνουν την κυκλοφοριακή ικανότητα του άξονα.