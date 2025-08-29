Ταϊλάνδη: Το Συνταγματικό Δικαστήριο έπαψε την πρωθυπουργό μετά από διαρροή συνομιλίας

Πολιτικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα στην Ταϊλάνδη μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου να πάψει από το αξίωμα την πρωθυπουργό Paetongtarn Shinawatra, καθώς διέρρευσε τηλεφωνική συνομιλία που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η πρωθυπουργός ειδικότερα, βρέθηκε στο επίκεντρο πολιτικής θύελλας, όταν διέρρευσε η τηλεφωνική συνομιλία της με τον πρώην ηγέτη της Καμπότζης, Hun Sen. Στη συνομιλία, η Ταϊλανδή πρωθυπουργός φέρεται να επέκρινε τον στρατό της χώρας της και να υιοθέτησε κατευναστικό τόνο απέναντι στον Hun Sen, σε μία προσπάθεια να αποκαταστήσει τις σχέσεις που είχαν επιδεινωθεί λόγω της συνοριακής διαμάχης.

Από την αποκάλυψη προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις στη Βουλή και ιδιαίτερα στη Γερουσία της Ταϊλάνδης, όπου αρκετοί γερουσιαστές ζήτησαν την παραίτησή της, χαρακτηρίζοντας τη στάση της ως υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας.

Σε λίγο αναμένονται οι δηλώσεις της πρώην πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Μέγαρο, όπου περίμενε την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου μαζί με τους υπουργούς της.

Η Paetongtarn είναι πλέον η πέμπτη ηγέτης από το 2008 που απομακρύνεται από το αξίωμά της από το Συνταγματικό Δικαστήριο, βυθίζοντας την Ταϊλάνδη για άλλη μία φορά στην πολιτική αβεβαιότητα.

Πηγή: ΒΒC

