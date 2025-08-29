Μια πορνογραφική ιστοσελίδα στην Ιταλία, που δημοσίευσε παραποιημένες φωτογραφίες μιας σειράς γνωστών Ιταλίδων γυναικών, μεταξύ των οποίων η πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνη και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Έλι Σκλέιν, προκάλεσε σάλο στην Ιταλία.

Οι φωτογραφίες, συνοδευόμενες από χυδαίες και σεξιστικές λεζάντες, προήλθαν είτε από προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε από δημόσιες πηγές, πριν παραποιηθούν και δημοσιευθούν στην ιταλική πλατφόρμα Phica, η οποία έχει περισσότερους από 700.000 συνδρομητές.

Οι εικόνες γυναικών πολιτικών από όλα τα κόμματα είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων ή τηλεοπτικών συνεντεύξεων, ή από στιγμιότυπα διακοπών φορώντας μπικίνι. Είχαν τροποποιηθεί για να μεγεθύνουν μέρη του σώματος ή να υποδηλώνουν σεξουαλικές πόζες. Εμφανίζονταν στην «ενότητα VIP» του ιστότοπου.

Το σκάνδαλο, το οποίο αναζωπύρωσε τη συζήτηση στην Ιταλία σχετικά με τη συνεχιζόμενη μισογυνία και τη βία λόγω φύλου, έρχεται μια εβδομάδα μετά το κλείσιμο από τη Meta ενός ιταλικού λογαριασμού στο Facebook με το όνομα Mia Moglie (Η γυναίκα μου), όπου άνδρες αντάλλασσαν προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους ή άγνωστων γυναικών.

Η Phica, που είναι μια λανθασμένη γραφή μιας αργκό λέξης για τον κόλπο στα ιταλικά, ξεκίνησε το 2005 και φαίνεται να λειτουργούσε ανεμπόδιστα μέχρι που αρκετοί πολιτικοί από το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα (PD) ανακοίνωσαν ότι είχαν υποβάλει νομική καταγγελία. Η αστυνομία διεξάγει τώρα έρευνα.

Τζώρτζια Μελόνι: Κανένα σχόλιο για την ιστοσελίδα

Η Τζώρτζια Μελόνι, της οποίας η αδελφή Αριάνα ήταν επίσης στόχος της ιστοσελίδας, δεν έκανε κανένα σχόλιο όταν τον προσέγγισαν δημοσιογράφοι αργά το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera.

Άλλες γνωστές γυναίκες των οποίων οι κλεμμένες φωτογραφίες χρησιμοποιήθηκαν στον ιστότοπο είναι η Paola Cortellesi, είναι η ηθοποιός και σκηνοθέτης της ιταλικής ταινίας C’è Ancora Domani (Υπάρχει ακόμα αύριο), που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο box office, και η Chiara Ferragni, influencer.

Η Valeria Campagna, πολιτικός του PD, ήταν από τις πρώτες που υπέβαλαν επίσημη καταγγελία, προτρέποντας αρκετές άλλες να βγουν στο προσκήνιο σε αυτό που ο ιταλικός Τύπος περιγράφει ως «το #MeToo της Ιταλίας». Μια ηλεκτρονική petición που ζητά το κλείσιμο του ιστότοπου έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 150.000 υπογραφές.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook την Τετάρτη, η Campagna έγραψε ότι ήταν «αηδιασμένη, θυμωμένη και απογοητευμένη» και «δεν μπορούσε να μείνει σιωπηλή» αφού ανακάλυψε ότι οι φωτογραφίες της είχαν δημοσιευτεί στον ιστότοπο χωρίς τη συγκατάθεσή της.

«Δεν ήταν μόνο φωτογραφίες με μαγιό, αλλά στιγμές από τη δημόσια και την ιδιωτική μου ζωή», έγραψε. «Κάτω από αυτές υπήρχαν σεξιστικά, χυδαία και βίαια σχόλια. Δεν μπορώ να μείνω σιωπηλή, γιατί αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο εμένα. Αφορά όλους μας. Αφορά το δικαίωμά μας να είμαστε ελεύθεροι, να μας σέβονται και να ζούμε χωρίς φόβο».

Οι συνάδελφοί της στο κόμμα PD, Alessia Morani, Alessandra Moretti και Lia Quartapelle, ακολούθησαν γρήγορα το παράδειγμά της και ανήρτησαν ανίστοιχα posts στους προσωπικούς τους λογαριασμούς.

Πηγή: The Guardian

