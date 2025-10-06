Τάνια Τσανακλίδου: «Έχω πάει να δω τον Πάνο Ρούτσι και του έχω τραγουδήσει»

«Ο κύριος Ρούτσι ξεμπρόστιασε την κυβέρνηση» είπε αρχικά η Τάνια Τσανακλίδου όταν ρωτήθηκε για την απεργία πείνας του πατέρα που έχασε το παιδί του στην τραγωδία των Τεμπών.
Υποστήριξε ότι πρέπει να μάθει τον λόγο που πέθανε το παιδί του και αναρωτιέται «γιατί δεν του το επιτρέπουν, τι θέλουν να κρύψουν».
«Εγώ έχω πάει να δω τον Πάνο Ρούτσι και του έχω τραγουδήσει» συμπλήρωσε επίσης.
- Αλέξης Τσίπρας: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
- Ο εμφανής εκνευρισμός Μητσοτάκη για το καλώδιο, η απειλή Τσίπρα στη Σορβόνη και ο αντάρτης Αβραμόπουλος
- Ξεπέρασε τον Πορτοσάλτε: Συγγραφέας ζητά παρέμβαση Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη
- Τζίνα Αλιμόνου: Όλο το παρασκήνιο του διπλού επεισοδίου - Η ίδια τηλεφώνησε στην Αστυνομία και στους γονείς του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.