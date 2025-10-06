Μενού

Τάνια Τσανακλίδου: «Έχω πάει να δω τον Πάνο Ρούτσι και του έχω τραγουδήσει»

Η Τάνια Τσανακλίδου αποκάλυψε ότι έχει πάει στο Σύνταγμα, συνάντησε τον Πάνο Ρούτσι και του τραγούδησε.

routsi
Πάνος Ρούτσι | eurokinissi
«Ο κύριος Ρούτσι ξεμπρόστιασε την κυβέρνηση» είπε αρχικά η Τάνια Τσανακλίδου όταν ρωτήθηκε για την απεργία πείνας του πατέρα που έχασε το παιδί του στην τραγωδία των Τεμπών.

Υποστήριξε ότι πρέπει να μάθει τον λόγο που πέθανε το παιδί του και αναρωτιέται «γιατί δεν του το επιτρέπουν, τι θέλουν να κρύψουν».

«Εγώ έχω πάει να δω τον Πάνο Ρούτσι και του έχω τραγουδήσει» συμπλήρωσε επίσης.

