Τάσος Χαλκιάς: Η οδυνηρή «ξενάγηση» μέσα στο καμένο σπίτι - Εμφανίζεται εμφανώς καταβεβλημένος

Ο Άρης Χαλκιάς, γιους του Τάσου Χαλκιά, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok βίντεο από το ολοσχερώς κατεστραμμένο σπίτι της οικογένειας στο Πόρτο Γερμενό, λίγες μέρες μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς από την περιοχή.

Στα πλάνα, ο κ. Χαλκιάς κάνει μία οδυνηρή ξενάγηση στους χώρους που είχαν φιλοξενήσει μερικές από τις ομορφότερες αναμνήσεις του, όπως είχε αναφέρει όταν δημοσιοποίησε την είδηση της καταστροφής.

Ο χώρος είναι γεμάτος καμένα τούβλα, η οροφή έχει καταρρεύσει πλήρως και όλοι οι τοίχοι είναι καμένοι.

Στο πάτωμα στέκουν μόνο αποκαΐδια από τα προσωπικά και οικιακά αντικείμενα της οικογένειας.

Τα δωμάτια που τους καλοκαιρινούς μήνες γέμιζαν ζωή, έχουν χαθεί κάτω από τις στάχτες.

Ο ίδιος ο ηθοποιός εμφανίζεται για ελάχιστα δεύτερα στο πλάνα, φορώντας διπλή μάσκα και προσπαθώντας να κινηθεί στον χώρο.

Κρατά μπαστούνι και είναι εμφανώς καταβεβλημένος από τις εικόνες που αντικρίζει.

@arischalkias Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε Κανέναν. ♬ Sad song by piano and violin(886018) - NOVA

Χαλκιάς: «Στάχτη το χυμένο μου αίμα»

Σημειώνεται πως ο ίδιος είχε μιλήσει στον ΣΚΑΪ, για το σπίτι του, που με τόσο κόπο έφτιαξε.

«Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, ό,τι αποκτούν, το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που καήκανε, και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί» είπε στον ΣΚΑΪ.

«Για μένα ήταν ένα χυμένο αίμα, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι. Τώρα πήγε, στάχτη το χυμένο μου αίμα. Τίποτα άλλο» συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

«Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία, εν γένει του οργανισμού» κατέληξε ο Τάσος Χαλκιάς.