Τάσος Χαλκιάς: Συγκινημένος για το σπίτι που κάηκε στο Πόρτο Γερμενό - «Έχυσα το αίμα μου»

Το σπίτι του ηθοποιού Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό ήταν ένα εξ αυτών που παραδόθηκαν στις φλόγες. Ο ίδιος, βαθιά συγκινημένος, μίλησε για την απώλεια των κόπων μίας ζωής.

Το σπίτι του, όπως φάνηκε και από την φωτογραφία που ανήρτησε ο γιος του στο Instagram χθες, κάηκε ολοσχερώς.

«Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, ό,τι αποκτούν, το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που καήκανε, και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί» είπε στον ΣΚΑΪ.

«Για μένα ήταν ένα χυμένο αίμα, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι. Τώρα πήγε, στάχτη το χυμένο μου αίμα. Τίποτα άλλο» συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

«Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία, εν γένει του οργανισμού» κατέληξε.

Σημειώνεται πως η φωτιά στην περιοχή συνεχίζει την καταστροφική της πορεία και πλέον κινείται προς τα Μέγαρα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να μην μπορούν να την ελέγξουν.