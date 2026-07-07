Ταξί-«χρυσάφι» στο Λαύριο: Χειροπέδες σε 4 οδηγούς για «φουσκωμένα» κόμιστρα

Φρένο σε μια αυτοσχέδια «βιομηχανία» αισχροκέρδειας που είχε στηθεί στο λιμάνι του Λαυρίου έβαλαν οι Αρχές, περνώντας χειροπέδες το πρωί της Δευτέρας σε τέσσερις επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Οι συγκεκριμένοι οδηγοί –ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών– φαίνεται πως είχαν αποφασίσει να εκμεταλλευτούν στο έπακρο το μεταφορικό τους έργο, πολλαπλασιάζοντας αυθαίρετα τις ταρίφες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι έλεγχοι αποκάλυψαν πρακτικές υπερχρέωσης που... ζαλίζουν. Το σχέδιο δράσης των τριών εκ των κατηγορουμένων αφορούσε τη δημοφιλή διαδρομή από το λιμάνι του Λαυρίου μέχρι τον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης και πίσω.

Για το συγκεκριμένο δρομολόγιο μετ' επιστροφής, απαίτησαν από τους επιβάτες 200 ευρώ, τη στιγμή που το νόμιμο προβλεπόμενο κόμιστρο δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ.

Ωστόσο, το ρεκόρ... ανατίμησης κατέγραψε η τέταρτη περίπτωση. Ο συγκεκριμένος οδηγός δεν δίστασε να χρεώσει 12 ευρώ για μια «κούρσα»-αστραπή από το κέντρο μέχρι το λιμάνι του Λαυρίου. Πρόκειται για μια απόσταση μόλις 1,5 χιλιομέτρου, για την οποία το ταξίμετρο θα έπρεπε κανονικά να αναγράφει μόλις 4 ευρώ.