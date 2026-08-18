Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό, όταν μια ηλικιωμένη οδηγός κινήθηκε ανάποδα στο ύψος της Μαγούλας, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς που κατευθύνονταν προς την Πάτρα.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr. το επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου 2026, περίπου στις 13:45, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την οδηγό του μαύρου Mercedes που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο που δημοσίευσε οδηγός μηχανής ο οποίος βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό.

Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα 82 ετών, η οποία, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εισήλθε στο ρεύμα κυκλοφορίας με αντίθετη κατεύθυνση.

Δεν έχει διευκρινιστεί για πόση ώρα κινούνταν ανάποδα η οδηγός. Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια του περιστατικού, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες.