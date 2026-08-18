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Ηλικιωμένη κινούνταν ανάποδα στην Αθηνών – Κορίνθου: Καταγράφηκε από κάμερα μηχανής

Ένα περιστατικό προκάλεσε φόβο στους οδηγούς στην Αθηνών-Κορίνθου, καθώς ένα όχημα κινούταν ανάποδα στον δρόμο, όπως κατέγραψε κάμερα μηχανής.

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Στιγμιότυπο από την κάμερα μηχανής
Στιγμιότυπο από την κάμερα μηχανής | ΕΡΤ/glomex
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Ένα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της Μαγούλας, προκαλώντας πανικό στους οδηγούς, καθώς αυτοκίνητο κινούταν ανάποδα στον δρόμο.

Το συγκεκριμένο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα μηχανής που κινούταν στο ρεύμα προς Κόρινθο, όταν ο οδηγός είδε το όχημα να έρχεται μετωπικά στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο οδηγός μηχανής αιφνιδιάστηκε, καθώς το όχημα κινούταν αντίθετα αλλά δεν πραγματοποιήθηκε σύγκρουση, ενώ το υλικό από τις κάμερες έχει παραδοθεί ήδη στις αρχές.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση του ή της οδηγού, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η διαδικασία βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση και πλέον αποτελεί θέμα χρόνο ο εντοπισμός.

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