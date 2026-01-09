Στη Ριτσώνα η αποτέφρωση του Χρήστου Πολίτη: «Ήταν σεμνός άνθρωπος», λέει ο αδελφός του

Στη Ριτσώνα θα αποχαιρετήσουν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον ηθοποιό Χρήστο Πολίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα 24ωρα.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η τελετή αποτέφρωσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, στις 16:00, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Ο αγαπημένος ηθοποιός πέθανε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από μέλη της οικογένειάς του. Η πορεία του στην ελληνική τηλεόραση υπήρξε καθοριστική, με κορυφαία στιγμή τον εμβληματικό ρόλο του «Γιάγκου Δράκου» στη μακροχρόνια σειρά «Η Λάμψη».

Παράλληλα, συμμετείχε σε πλήθος θεατρικών και κινηματογραφικών παραγωγών, αφήνοντας ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο αποτύπωμα στον χώρο της υποκριτικής.

Ο αδελφός του : «Ήταν επιλογή του να μένει μόνος του – Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος»

Ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη, Γιώργος Πιατουλάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ανέφερε ότι ο ηθοποιός αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα, αλλά ποτέ δεν απομακρύνθηκε από την οικογένειά του.

Όπως είπε, διατηρούσε στενή σχέση με τα ανίψια του και είχε επιλέξει συνειδητά να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Αγαπούσε το θέατρο, ήταν εργάτης του θεάτρου… Ήταν σεμνός και ήθελε να μένει μόνος του», τόνισε ο αδελφός του, προσθέτοντας ότι η οικογένεια ήταν πάντα δεμένη και ότι ο Χρήστος Πολίτης θεωρούσε τα ανίψια του σαν δικά του παιδιά.